Jagodić pred Zvijezdu 09: Neću se držati floskula "čeka nas teška utakmica, čeka nas težak protivnik"...

"Nas očekuje toliko teška utakmica i težak protivnik koliko mi budemo igrali i koliko im dozvolimo", poručio je trener Sloge Meridian Vlado Jagodić.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Zvijezda 09 i Sloga Meridian duelom u subotu od 17 časova u Ugljeviku otvoriće 4. Kolo M:tel Premijer lige BIH.

Fudbaleri Sloge Zvijezde već su upisali tri poraza na startu prvenstva, dok je Sloga nakon pobjede na Koševu protiv Sarajeva poražena od Igmana, pa će u ovaj duel ući sa polovičnim učinkom.

Trener Sloge Vlado Jagodić pred duel sa Zvijezdom rekao je da Sloga u Konjicu nije došla do rezultata jer je mnogo toga promašila.

"Gostovanje protiv Zvijezde 09 u Ugljeviku je za nas pomalo i utakmica istine. Ja sam trener koji od igrača uvijek traži više, smatram da smo imali loš dan u Konjicu i sigurno da je sutrašnja utakmica idealna prilika da se vratimo na potreban nivo igre, shvatanja utakmice a svakako i učinka kao što smo imali u prvom kolu na Koševu", rekao je Jagodić koji ne želi da se mnogo osvrće na crnu seriju protivnika.

"To što Zvijezda 09 ima tri poraza u prve tri utakmice, to su njihovi problemi. Ja njima želim sve najbolje, međutim poslije utakmice u Konjicu mi ćemo u Ugljevik ići skoro kompletni. Nikola Dujaković je nažalost zadobio povredu lista koja traži malo duže odsustvo. On je u terapijskom procesu i ja se nadam da ćemo ga imati u ekipi tek između utakmica sa Borcem i Posušjem. Ostali su tu, a raduje me situacija sa Danilom Šipovcem. Šipovac je zbog operativnog zahvata na gornjoj vilici bio odsutan neko vrijeme, ali evo sada je već odradio pet treninga i željan je igre. Da li ćemo ga sutra i koliko koristiti, to ćemo naravno procijeniti poslije današnjeg treninga“.

Ni nešto lošiji teren u Ugljeviku nije tema kojom želi da se bavi Jagodić.

"Očekujem od svojih igrača zaokret i volio bih da nešto saberemo. Neću se držati onih floskula 'očekuje nas teška utakmica', 'očekuje nas težak protivnik' i slično. Nas očekuje toliko teška utakmica i težak protivnik koliko mi budemo igrali i koliko im dozvolimo", istakao je Jagodić.

Jagodić je dodao da mu je žao što duel sa Zvijezdom 09 ljubitelji fudbala neće moći da prate u direktnom prenosu.

"Malo mi je žao što nema TV prenosa iz Ugljevika, a nije bilo ni prošli put. Pretpostavljam da su to neki tehnički detalji zbog kojih Arena ne prenosi. U svakom slučaju spremni smo za utakmicu. Danas poslije treninga krećemo, idemo u karantin i bio bih radostan da sljedeći put ovdje pričamo da smo u Ugljeviku povećali bodovni saldo".

Napadač Sloge Dejan Vidić rekao je da su utakmicu protiv Igmana ostavili iza sebe, jer je to bio loš dan cijele ekipe.

"Za utakmicu protiv Zvijezde 09 znamo šta nas očekuje, gdje su najopasniji a naravno i njihove slabosti. Dobro smo analizirali i dobro smo trenirali tokom cijele sedmice, tako da putujemo sa jasnim ciljem u Ugljevik. Što se tiče igračkog kadra, fali nam Nikola Dujaković koji je veoma bitan za naš tim, međutim vratio se Danilo Šipovac i mislim da će nam mnogo pomoći da osvojimo sva tri boda, jer na to idemo tamo", rekao je Vidić.