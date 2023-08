Jakirović otišao u Dinamo tri dana pred duel sa Lilom, u Rijeci bijesni: Ovo je SRAMOTA!

Poznato i koliko je klub sa Rujevice dobio od "transfera" svog trenera u Dinamo.

Izvor: Alessandro Di Marco/ANSA

Sportska vijest dana u Hrvatskoj, koja je odjeknula i u regionu je da je Sergej Jakirović novi trener Dinama.

Nekadašnji strateg Zrinjskog sa svojim stručnim štabom napustio je Rijeku samo tri dana pred plej-of Konferencijske lige i otišao u Dinamo.

Iako se znalo da je klupa "modrih" njegova davna želja, pa i to da je imao klauzulu u ugovoru da može napustiti klub uz obeštećenje od 100.000 evra, u Rijeci su ostali zatečeni, jer se sve desilo iznenada. U ponedjeljak ujutro osvanula je njegova izjava o pobjedi nad Lokomotivom i predstojećem duelu sa Lilom, a već u 15 časova on nije više bio trener.

"Ne mogu još doći k sebi! Ovo što su napravili i Dinamo i trener Jakirović sportska je sramota. Tako se ne ponašaju ljudi iz sporta, ljudi koji drže do klubova", žestoko je reagovao vlasnik i predsjednik Rijeke, Damir Mišković

Prvi čovjek Rijeke za odlazak svog trenera saznao je iz medija.

"U 15.15, nakon što su već svi portali objavili da je Jakirović novi trener Dinama. Tada me je on nazvao, a Dinamo me uopće nije nazvao. Znate, Jakirović ima važeći ugovor s Rijekom, još ga nismo raskinuli. Naravno da postoji klauzula po kojoj Jakirović može raskinuti ugovor, to uopće nije sporno, ali način na koji je sve to napravljeno ostavlja me u nevjerici. Mi u četvrtak igramo utakmicu koja nam može donijeti milione evra, koja je spektakularna za naš klub, za ovaj rad, za sve naše navijače, rekao bih i za kompletnu Hrvatsku. A mi praktički dan prije utakmice ostanemo bez trenera, bez stručnog štaba. Nemojte me ni pitati tko će voditi utakmicu, jer u ovom trenutku nemam pojma", rekao je Mišković za "Sportske novosti".

Na kraju se osvrnuo na klub sa Maksimira.

"Jasno mi je da im treba trener, jer su Bišćana smijenili, ali postoji ljudski način da se javiš i da porazgovaramo, a ne ovako. Jasno mi je da je ovo i velika prilika za Jakirovića, ali kako može otići na takav način iz kluba koji mu je toliko toga dao? Ne mogu vam reći koliko sam jadan zbog svega ovoga. Tužno... Neće Rijeka zbog ovoga propasti. Napokon, tko ne želi biti u klubu neka ide, na Rujevici trebaju raditi ljudi koji cijene i poštuju Rijeku", zaključio je prvi čovjek Rijeke.