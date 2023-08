Salah pogazio riječ, ipak ide kod Saudijaca? Ponuđen mu ugovor od 240 miliona evra!

Jirgen Klop bi mogao da ostane bez svog najboljeg fudbalera ovog ljeta.

Izvor: Profimedia/Mark Dunn/UK Sports Pics /SIPA

Klubovi iz Saudijske Arabije "oteli" su ovog ljeta veliki broj poznatih fudbalera iz Evrope, ali jednog nisu još uspjeli da ubijede da promijeni sredinu. Mohamed Salah jedan je od rijetkih koji je odbio ponude bogatih klubova i poručio je da želi da ostane u svom Liverpulu, ali bi na kraju ipak mogao da se predomisli!?

Vidjeli smo da je Salah vrlo nervozan na početku sezone, svađao se i sa Jirgenom Klopom zbog izmjene, a sve to mogao bi da "zaliječi" Al Itihad koji je spremio novi napad na Egipćanina. Prema pisanju poznatog italijanskog "majstora za transfere" Nikola Skire, spremna je nova ponuda za Salaha na koju će teško moći da ostane imun - pošto bi preko noći postao jedan od najbolje plaćenih igrača svijeta.

Al Itihad želi da ponudi godišnju platu zvijezdi Liverpula od čak 80 miliona evra, a ugovor bi važio do 2026. To znači da bi Salah za to vrijeme inkasirao čak 240 miliona evra, što je neto zarada. Mnogi bi u njegovim godinama, a ima ih 32, odmah pojurili ka novcu, ali za sada Egipćanin odolijeva.

"Da sam razmišljao o dolasku iz Liverpula ovog ljeta, onda sigurno ne bih prošle godine produžio ugovor s njim", rekao je nedavno Salah, ali neće biti iznenađenje ako pogazi ove riječi.

Salah je inače od 2012. godine u Evropi kada je zaigrao za Bazel, a od tada je igrao još za Čelsi, Fiorentinu, Romu i Liverpul u kome je od 2017. godine i sa kojim je sve osvojio. U dresu "redsa" je odigrao 307 utakmica i mrežu je zatresao čak 187 puta, jednom ove sezone.