TOMISLAV KARADŽIĆ SE VRAĆA U PARTIZAN! Pregovori su već počeli, evo ko sve dolazi sa njim

Bivši čelnik crno-bijelih u pregovorima o povratku u Humsku.

Bivši predsjednik Partizana i Fudbalskog saveza Srbije, Tomislav Karadžić vratiće se u klub iz Humske, saznao je "Telegraf". On će rukovoditi, za početak, Radnom grupom koju će činiti i bivši generalni sekretar kluba Žarko Zečević, počasni predsjednik Ivan Ćurković, moguće i Nenad Bjeković, aktuelni potpredsjednik FSS i bivši sportski direktor crno-bijelih, kao i jedan biznismen, čije ime još nije otkriveno.

Navedeno je da je prvi razgovor o Karadžićevom povratku u klub već održan, a da bi drugi trebalo da bude održan u četrvtak. Najvažnije je to da je on spreman da se vrati klubu zajedno sa nekoliko biznismena koje bi doveo da zajedno sa njim stabilizuju klub.

Karadžić je bio predsjednik Fudbalskog saveza Vojvodine čak 15 godina, predsjednik FK Spartak Suboticva, u dva mandata je bio zamenik predsjednik FS SCG... Trenutni je počasni predsjednik Fudbalskog saveza Srbije.

Predsjednik Partizana bio je od 25. septembra 2007. godine do ljeta 2008, kada je postao prvi čovjek Fudbalskog saveza Srbije i to je bio sve do maja 2016. godine.

Doskorašnji predsjednik crno-bijelih Milorad Vučelić povukao se prije osam dana o očekuje se da zajedno sa saradnicima Karadžić prije sveg afinansijski stabilizuje klub, a potom i da pripremi nove izbore i imenuje predsjednika, uz novi sastav upravnog odbora.