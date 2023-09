Trener Zrinjskog potvrdio: Nemanja Bilbija ima ponudu da napusti klub!

“On je prevažan za ovu ekipu da bi otišao za neki iznos koji ne odgovara njegovoj kvaliteti”, rekao je Krunoslav Rendulić.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Mostarski Zrinjski će u srijedu odigrati zaostalu utakmicu prvog kola protiv Posušja, a pred ovaj duel trener Krunoslav Rendulić je govorio i Nemanji Bilbiji.

On je potvrdio da napadač Zrinjskog ima ponudu da napusti klub i ode u inostranstvo.

“Koliko je meni poznato, Bilbija ima ponudu. Nije to ništa čudno, on svaki prelazni rok ima neku ponudu. Druga je stvar što ta ponuda ne zadovoljava sve strane, to je moja pretpostavka. Iz tog razloga je on još tu, ali ne samo iz tog razloga. On je prevažan za ovu ekipu, to je jasno, da bi otišao za neki iznos koji ne odgovara njegovoj kvaliteti”, rekao je Rendulić, prenosi "Sport1".

Bilbija je osim Borca, Sarajeva i Zrinjskog nosio dres novosadske Vojvodine, Splita i južnokorejskog Gangvona.

U Južnoj Koreji proveo je godinu dana, da bi se u decembru 2019. vratio u BIH i od tadan ponovo nastupa za “plemiće”.