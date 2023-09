Otvoren novi vještački teren, prvi od devet u Srpskoj: Poslije Banjaluke, gradiće se tereni u još osam gradova!

Pomoćni teren na Gradskom stadionu moći će da koriste svi klubovi iz Banjaluke i Krajine.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbalsk savez Republike Srpske pokrenuo je projekat izgradnje devet fudbalskih terena sa vještačkom travom, a prvi od njih otvoren je u srijedu uveče u Banjaluci.

Stari pomoćni teren Gradskog stadiona u Banjaluci je zamijenjen i postavljen je novi, a njegovom svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj mališana iz svih škola fudbala i klubova u Banjaluci, treneri, roditelji, čelnici FSRS i Borca, kao i prvotimci crveno-plavih.

Osim Banjaluke, tereni sa vještačkom travom biće izgrađeni i u Doboju, Zvorniku, Palama, Nevesinju, Trebinju, Foči, Omarskoj i Laktašima.

"Ovo je prvi od devet terena koji ćemo raditi šitom Republike Srpske i hvala Predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku na podršci ovom projektu. FSRS će i dalje stavljati akcenat na izgradnju infrastrukture. U narednom periodu pored ovih devet terena tražićemo mehanizam da se u ovdje u Banjaluci napravi još terena sa vještačkom travom, jer je to sigurno potrebno. Vidjeli ste koliko je večeras ovdje bilo mladih fudbalera, ponosni smo na to. Ovo je smisao onoga što radimo, kada vidimo ovo to nam je motiv da i dalje radimo na razvoju fudbnala u Republici Srpskoj", rekao je predsjednik FSRS Vico Zeljković nakon što je svečano otvorio novoizgrađeni teren.

Kako je istaknuto tokom otvaranja, novi pomoćni teren sa vještačkom travom Gradskog stadiona u Banjaluci moći će da koriste svi klubovi u Banjaluci i Krajini.