Hrelja prvi put starter - i odmah poveo Borac ka pobjedi: "Teško mi je padalo što ne mogu da pomognem zbog povrede!"

Damir Hrelja je u duelu sa Tuzla sitijem postigao svoj prvi premijerligaški gol u dresu Borca.

Fudbaleri Borca nanizali su pet pobjeda u Premijer ligi BiH, a posljednja je stigla u subotu popodne, kada je na Tušnju savladana ekipa Tuzla sitija.

Bilo je 1:2 za crveno-plave, a kreator prvog pogotka bio je Damir Hrelja, koji se prvi put u ovom meču našao u startnoj postavi banjalučkog premijerligaša.

"Želim da se zahvalim svojoj ekipi na borbenosti i zalaganju. Bez njih nista nije moguće jer ne igra jedan igrac nego cijela ekipa. Drago mi je da sam dobro startovao, a vjerujem da ćemo i ostale utakmice igrati ovako borbeno i kompaktno, te da ćemo davati svoj maksimum. Najvažnije je da smo u Tuzli stigli do pobjede. U Premijer ligi nema lakog protivnika i svaka utakmica je teška. Ostvarili smo važnu pobjedu i sada se okrećemo narednom izazovu", rekao je Hrelja za zvanični sajt Borca.

Jedan je od prvih novajlija koji je u ljetnom prelaznom roku pojačao crveno-plavi tabor, ali je imao nesreću da se u prijateljskom duelu sa Vojvodinom u Novom Sadu povrijedi, pa je propustio evropski dvomeč sa bečkom Austrijom, ali i prve ligaške duele.

Damir je među prvim novajlijama pristiglim u naš klub tokom ljetnog prelaznog roka. Naučen od malena da se napornim radom krči put u svijetu fudbala već s prvim treningom je pokazao svoj kvalitet, ali nije sve išlo onako kako je zamislio.

"Nije mi bilo lako tokom odsustva sa terena zbog neugodne povrede. Najteže mi je padalo to što sam gledao ekipu kako trenira i što sam imao veliku želju da im pomognem, da dam svoj doprinos na terenu, a to nisam mogao zbog povrede. Dugujem veliku zahvalnost našem medicinskom timu i svima u klubu zbog svega što su uradili za moj oporavak. U svakom trenutku su bili uz mene i to mi je pomoglo da se vratim brzo na teren. Naporno sam radio, imao sam veliku želju da se što prije vratim u ritam i na kraju se isplatilo", priča Hrelja.

Uvjeren je Hrelja, kako sezona odmiče, da će Borac bilježiti svoje partije.

"Stiglo je puno novih igrača i trebalo nam je vremena da se priviknemo jedni na druge, da dišemo kao jedan. Smatram da izgledamo sve bolje kako sezona odmiče, a o tome govori i serija od pet vezanih pobjeda. Na nama je da nastavimo sa napornim radom i da pružamo dobre partije na terenu. Premijer liga BiH je specifična. Svako svakoga može da pobijedi i nema lakih protivnika. Smatram da je ključ uspješne sezone u tome da ekipa ima stabilnost, da je pristup svakoj utakmici sa maksimalnim fokusom i koncentracijom i da svaki igrač, od prvog do zadnjeg, mora dati svoj maksimum na terenu. Atmosfera unutar ekipe jedna je od krucijalnih stvari za uspjeh, a mi imamo tu sreću da se u FK Borac svi osjećamo kao kod svoje kuće", zaključio je krilni napadač Borca.

Njega i saigrače u srijedu (27. septembar) očekuje zaostala utakmica prvog kola Premijer lige BiH protiv Širokog Brijega na Pecari, dok će četiri dana kasnije, 1. oktobra, Borac ugostiti Velež u meču redovnog, devetog kola.

