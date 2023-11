Nemanja Matić otkrio da li mještanima Vrela plaća račune u prodavnici

Nemanja Matić je veliki dobročinitelj, a otkrio je da li je tačan jedan od najraširenijih tračeva o njemu.

Izvor: Eamonn and James Clarke / PA Images / Profimedia

Na dan kada je Partizan igrao u Kupu protiv Jedinstva sa Uba, kluba Nemanje Matića, mnogi su pomislili na to kako uspješni srpski fudbaler pažljivo brine o svom klubu, koji je član druge lige, odnosno Prve lige Srbije.

Rođen u Vrelu kod Uba 1988, Matić je i dalje vezan za rodni kraj i svaki slobodan trenutak koristi da dođe kući, bez obzira na to da li igra za Benfiku, Čelsi, Mančester junajted, Romu ili sadašnji Ren. A u tom duhu je o njemu kružila i glasina da kad god dođe kući, ode u lokalnu prodavnicu i plati sve neplaćene račune svojih sugrađana.

Da li je to tačno? Nemanja je i sam rekao da nije i da to ne radi baš iz poštovanja prema ljudima iz svog kraja. "Ne. Nije tačno, to su izmislili. Ne mogu da kažem da nisam pomagao i crkvi i školi, ali mislim da bi to bilo poniženje i za te ljude da ima plaćam u prodavnici. Ne znam odakle je to krenulo, u jednom intervju sam i rekao da to nije istina", rekao je Matić u razgovoru za jednu jutjub stranicu.

Matić je počeo da igra fudbal sa pet godina upravo u Vrelu, gdje je trener bio njegov otac. Zanimljivo je i to da je seniorsku karijeru počeo u Kolubari, nakon što njegov talenat nisu prepoznali u Zvezdi i Partizanu. U to vrijeme, na tribinama stadiona u Lazarevcu bio je i Igor Duljaj, tada poznati reprezentativac Srbije i as Šahtjora, koji je odmah prepoznao da je u pitanju srpsko čudo od deteta.

"To je bilo kad je Matić igrao za Kolubaru u Srpskoj ligi, brat mi je rekao 'dođi da vidiš jednog igrača'. Bio sam tada u Šahtjoru, gledao sam ga protiv Radničkog sa Novog Beograda, vidio sam mršavog momka koji sjajno barata sa loptom i podseća me na Slavišu Jokanovića. Rekao sam bratu - 'Kako sad da odem kod predjsednika i da mu kažem da imamo igrača u trećoj ligi, koji košta 20.000 evra?'. Brat mi je rekao 'Zažalićeš', a ja sam naravno zažalio. Vjerovatno Matić nije", rekao je Duljaj u najavi meča protiv Jedinstva.

Predsjednik FK Vrelo Radomir Jovičić rekao je da nije neuobičajeno da Matić daje donacije onima kojima je to potrebno i da o tome ne voli da govori, kao ni mještani Vrela. "Uopšte nije iznenađenje da on da neku donaciju, a možda i veću, pet puta možda za neke potrebe u državi Srbiji", rekao je za RTS Radomir Jovičić, predsjednik FK "Vrelo".

"Nije taj tip da se hvali, njega kad dođe ovdje nećete vidjeti u kolima, on izađe tu pješke, prođe to je za njega najnormalnije, stane uvijek tu, mnogi bi prošli on uvijek stane, pogleda utakmicu bez ikakvih problema. Stvarno momak na mjestu", rekao je o Matiću komšija Nenad Nikolić.

Zanimljivo je to da je zbog svog dobročinstva Nemanja već dobio ulicu na Ubu sa svojim imenom, a da se cijela Srbija uvjerila u njegovo veliko srce kada je dao 70.000 evra za operaciju malog Dušana Teodorovića u ljeto 2018. godine. Veliki fudbaler i veliki filantrop i dobročinitelj, Nemanja Matić.