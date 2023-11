Kao trener vodi ekipu ka tituli, ali Ćabi Alonso bi da igra: Ne bih to trebao da kažem, ali…

"Bolje je igrati", rekao je Alonso na pitanje da uporedi svoju igračku i trenersku karijeru.

Bajer Leverkuzen lider je njemačke Bundeslige sa 31 bodom, odnosno dva više od Bajerna koji je uz njih jedina neporažena ekipa u njemačkom prvenstvu.

Predvođeni Ćabijem Alonsom “farmaceuti” su od zone ispadanja stigli do vrha bundesligaške tabele.

Bivši fudbaler Liverpula, Real Madrida i Bajerna iz Minhena rado učestvuje u treninzima, a na društvenim mrežama mogu se vidjeti njegova atraktivna dodavanja i fudbalsko umijeće.

Upitan da li mu nedostaje igranje fudbala, on je rekao: "Ne bi trebalo da kažem, ali da".

Alonso se smatra jednim od najozbiljnijih kandidata za trenera Real Madrida kada na kraju sezone Karlo Ančeloti napusti klub, po isteku ugovora.

Prije toga, Alonso će pokušati da skine kletvu sa kluba koga nazivaju i "Neverkuzen", pošto nikada nije osvojio titulu, a pet puta je bio vicešampion. Takođe, klub je igrao u finalu Lige šampiona, u sezoni 2001/2002 i ostao je bez trofeja.

Kao osvajač Svjetskog prvenstva, dva Evropska prvenstva, dvije Lige šampiona i brojnih titula u Engleskoj, Njemačkoj i Španiji, Alonso je osvojio više trofeja nego Bajer Leverkuzen u 119-godišnjoj istoriji.

Posao u Leverkuzenu je njegov prvi seniorski trenerski posao, nakon što je radio u rezervnom timu Real Sosijedada.

"Ohrabren sam da postavim sopstveni kriterijum na terenu, da samostalno odlučujem i tako radim. Ne radi se o tome da igrači budu roboti, ne radi se o ovome: 'Uvijek morate da uradite ovo, a ako to ne uradite, bićete na klupi'", naveo je 41-godišnji trener.

On je decenijama radio sa mnogim velikim trenerima kao što su Pep Gvardiola, Žoze Murinjo i Karlo Anćeloti, a iz njihovih primjera dobija inspiraciju.

"Ima određenih trenutaka kada pomislim - šta se dogodilo tog dana, u toj situaciji? I ta iskustva mi pomognu da uradim nešto, da razmislim i da probam drugačiji pristup. Sada mi ta iskustva mnogo pomažu. Ne volim da pričam o mom poslu trenera sa mnogo autoriteta, pošto ne mislim da imam taj autoritet. Rano je za to, pokušavam da slušam trenere koje mnogo poštujem", rekao je Alonso.

Španski trener rekao je i dažali što nije radio sa Jirgenom Klopom, koji je ostvario uspjehe sa Liverpulom.

"Volio bih da me je Klop trenirao. Ono što je on uradio za klub je nevjerovatno", dodao je Alonso.

U vezi sa taktikom, Alonso je rekao da gaji stil igre u kome će ekipa imati kontrolu lopte, dobra dodavanja.

"Nije tiki-taka, ne", rekao je Alonso, koji stil dodavanja koji je svojevremeno forsirao Gvardiola i španska reprezentacija 2010. godine definiše kao "odbrambeni posjed".

On nije želio da spekuliše o tituli u Bundesligi.

"Svjesni smo da se stvaraju očekivanja, ali ne želimo da budemo dio tog stvaranja. Želimo da budemo dio onoga što možemo da uradimo i da vidimo koliko dobro ili koliko možemo da zaslužimo da zaradimo tu šansu", rekao je Alonso.

