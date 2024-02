Italijanski golman Đanluiđi Bufon priznao kako je došao do diplome u srednjoj školi.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni italijanski golman Đanluiđi Bufon u avgustu prošle godine okončao je karijeru. Sa reprezentacijom Italije osvojio je svjetsku titulu dok je sa Juventusom čak 10 puta podigao trofej Serije A.

Bufon je napravio izuzetnu sportsku karijeru, a sada je priznao kako se srami jednog poteza iz svoje mladosti. S obzirom da je već sa 18 godina bio velika zvijezda italijanskog fudbala nije imao vremena za školu pa je odlučio da „bržim putem“ dođe do diplome.

"Napravio sam puno pogrešaka kad sam bio mlad. Moja najveća sramota je što sam kupio srednjoškolsku diplomu. Nikad to ne bih napravio ponovo jer je to nečasno. Ne želim prečicama da stignem do cilja, nisam savršen i mislim da me to čini humanim i bliskim s drugim ljudima“, otkrio je Bufon.

Vidi opis Legendarni golman otkrio: "Moja najveća sramota je što sam kupio srednjoškolsku diplomu" Donaruma i Bufon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia/Alberto Gandolfo/Pacific Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Popperfoto/Popperfoto Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Seniorsku karijeru Bufon je počeo davne 1995. godine u Parmi, u kojoj se i oprostio. Poslije šest godina u drresu matičnog kluba, preselio se u Juventus čiji član je bio neprekidno 17 godina, nakon čega se na jednu sezonu preselio van granica Italije, u Pari sen Žermen.

Među bjankonere se vratio 2019. godine i odradio još dvije sezone u ovom klubu, nakon čega je isto toliko bio u Parmi, stavivši nakon toga tačku na blistavu karijeru.

Tokom seniorske karijere uknjižio je više od 700 klupskih mečeva među stativama, dok je kao član reprezentacije Italije, sa kojom je davne 2006. godine pokorio planetu, upisao 176 nastupa, po čemu je ubjedljivo prvi na vječnoj listi.