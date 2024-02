Vjerovali ili ne: "Cvajta" gledanija od Bundeslige!

This weekend, for the first time ever, total attendance in the 2. Bundesliga (284,643) was higher than the Bundesliga (261,099):



Incl:

Schalke 1-0 Wiesbaden (60,542)

Hertha 3-2 Magdeburg (52,652)

Nürnberg 1-1 Kaiserslautern (35,462)

Hannover 2-1 Fürth (31,500)



via@kicker