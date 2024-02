Novak Đoković i Vlade Divac gledali golove Dejana Joveljića i Lea Mesija (VIDEO)

Novak Đoković i Vlade Divac bili su na utakmici u Los Anđelesu i vidjeli golove Dejana Joveljića i Lionela Mesija.

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković i Vlade Divac sa tribina su gledali majstorije Lionela Mesija i Dejana Joveljića. Najbolji teniser svih vremena je u društvu proslavljenog košarkaša bio na meču između Los Anđeles Galaksija i Intera iz Majamija (1:1). Strelci na tom meču bili su upravo legendarni Argentinac i mladi srpski napadač.

Riki Puđ promašio je penal u 13. minutu za vođstvo domaćina, pa je to sve ipsravio Dejan u 75. minutu. Marko Delgado pratio je akciju posle odbrane golmana Kalendera, bio je nesebičan i dodao je do Srbina koji je bio sam pred golom i nije mu bilo teško da zatrese mrežu. Bio je to gol za prednost i izgledalo je da će meč biti završen pobjedom domaćina.

Nije tako mislio Mesi. Odigrao je prelijepu akciju sa Đordijem Albom. Nekadašnja "veza" iz Barselone radi fenomenalno i u Majamiju. Dodavanjima su izbacili odbranu rivala, pa je Leo potom pogodio za izjednačenje i postavio je konačan rezultat u 92. minutu. Pet minuta ranije Delgado je dobio drugi žuti karton i ostavio saigrače na cjedilu.

Bio je ovo ujedno i prvi meč u novoj sezoni MLS lige i pokazatelj da će biti dosta uzbuđenja. Joveljić je savršeno započeo sezonu, a Mesi je pokazao svima zašto je jedan od najboljih u istoriji ove igre. Što se Novaka tiče, on je sa Rafaelom Nadalom došao u Ameriku i čeka ga turnir u Indijan Velsu. Na utakmicu je došao sa sinom Stefanom, što znači da će i porodica biti uz njega na narednom turniru.

The world tennis number 1 Novak djkovic is present to watch Messipic.twitter.com/fmn1CzGb9h — Stop That Messi (@stopthatmessiii)February 26, 2024

Pogledajte gol Joveljića:

THE BREAKTHROUGH



Dejan Joveljić gives@LAGalaxythe 1-0 lead!pic.twitter.com/DsyoV0ZpHh — Major League Soccer (@MLS)February 26, 2024

Pogledajte gol Mesija: