"Ko ne pije, neće biti vrhunski fudbaler!" Bivšeg igrača Partizana šokirali u Španiji: Svi naručuju alkohol!

Srpski fudbaler Saša Marković ostao šokiran, pa počeo da pije zajedno sa saigračima.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Partizana i bivši mladi reprezentativac Srbije Saša Marković potpisao je u ljeto 2015. godine ugovor sa španskim timom Kordoba, koji se u tom trenutku pripremao za takmičenje u Segundi. Marković je stigao kao veliko pojačanje, nakon što je sa crno-bijelima redovno osvajao trofeje i dobio priliku da igra velike evropske mečeve, ali nije bio spreman na sve što ga čeka - prije svega, na alkohol!

Odmah po dolasku u klub Marković je morao da se navikne da njegovi saigrači piju i to na timskim večerama u karantinu, samo dan pred utakmicu. U početku je srpski fudbaler mislio da je riječ o šali ili da ga saigrači u novom klubu "namještaju", ali se ubrzo priključio ostatku ekipe. Objasnili su mu da se tako postaje vrhunski fudbaler!

"Kad sam došao u Španiju, imali smo karantin. Ja dolazim pred utakmicu, večera, svi zajedno tu. Ko će šta da pije? Svi uzimaju 'una kanja' - jedno pivo, ovaj drugi vino, ja sad gledam. Meni neobično. Kako? U Srbiji bi to bilo, gdje da popijem, da vidi neko pred utakmicu... Jedan karantin, ja mislim da li me provjeravaju, ma baš će mene neko da provjerava... Drugi karantin ono isto. Dolazi jedan saigrač meni i kaže 'Ko ne pije, ne može da postane vrhunski fudbaler'. Ne da se napija i to. Drugi, treći put vidim i tako sam krenuo i ja sa njima. Bilo mi je fascinantno da u karantinu pred utakmicu popiju vino, pivo. To je normalno", ispričao je bivši fudbaler Partizana u podkastu "Alesto" novinara Aleksandra Stojanovića.

Vezni fudbaler OFK Beograda po dobrom se sjeća tri godine koje je proveo u Španiji, a svidjela mu se i klima na jugu te zelje i ishrana lokalnog stanovništva. Lako se navikao... "Jesam, tamo mi je baš prijala njihova hrana. Oni više imaju ribe, manje mesa, dosta salate jer je vrućina. Slično je našoj, ali ima više ribe", rekao je Saša Marković.

Vezni fudbaler Saša Marković ponikao je u rodnom Brusu podno Kopaonika, a tamo su ga još u mlađim kategorijama primijetili ljudi iz Partizana. Preselio se u redove crno-bijelih za čije je mlađe kategorije igrao nekoliko godina, ali je pred kraj omladinskog staža otišao na Karaburmu i obukao dres OFK Beograda. U timu "romantičara", pod komandom Sima Krunića, debitovao je u seniorskom fudbalu, a kasnije su se u karijeri ređali Partizan, Kordoba, Apolon iz Limasola, Olimpijakos iz Nikozije, novosadski Mladost GAT i na kraju ponovo OFK Beograd sa kojim je trenutno na dobrom putu da izbori plasman u superligu Srbije.

(MONDO - D. N.)