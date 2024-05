16 : 29

Poruka Žarka Lazetića pred meč

’’Sigurno je da Zvezda ima izuzetan tim i da to pokazuje iz godine u godinu i teško je reći nešto novo o njihovom kvalitetu. Nedavno smo igrali protiv njih, jasno nam je koliko su opasni, ali mi planiramo da ostanemo svoji. Pokušaćemo da meč držimo pod kontrolom, iako smo svesni da je na Marakani to nemoguće svih devedeset minuta. Spremamo se za sve faze igre, poštujemo protivnika, ali ne plašimo se. Kao i uvek idemo na pobedu svesni da moramo biti još bolji nego protiv Partizana, a to će biti veliki izazov. Za nas je ovo velika utakmica iz koje ćemo pokušati da izvučemo najveći mogući benefit. Smatram da im je meč protiv nas bio jedan od boljih, što se tiče defanzive i intenziteta. Na utakmicama posle derbija i menjanja tima, nisu bili na svom nivou. Pažnju obraćam samo na duele u kojima su bili zaista dobri. Zvezda praktično ne gubi, pobeđuje dominantno i retko prima golove. To deluje 'da se smrzneš'. Pred prošli meč sam se šalio da ćemo parkirati dva autobusa ako treba, ali pošto to nije bilo dovoljno možda ćemo morati da uteramo i treći i tako probamo da pobedimo. Naravno imamo plan i strategiju, igrači znaju šta treba da rade i ostaje nam da to pokušamo da sprovedemo u delo. Ambijent i teren će kao i uvek biti dobri, tu su svi uslovi za vrhunsku utakmicu i videćemo kako će se završiti.’’

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved