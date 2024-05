"Vuleviću, igraj, šta samo oko mene trčiš?" Bivši član Zvezde igrao protiv Ćavija i Pujola: Segunda teža nego Primera!

Dragan Vulević je kratko igrao u Crvenoj zvezdi prije nego što je obukao dres Albasetea.

Izvor: MN PRESS

Višegradska Drina HE na dobrom je putu da se vrati u prvoligaško društvo u Republici Srpskoj.

Višegrađani su šest kola prije kraja lideri sa 60 bodova, sedam više od drugoplasiranog Proletera iz Dvorova, uz samo dva poraza na 24 utakmice. Ka tituli idu predvođeni trenerom Draganom Vulevićem, bivšim fudbalerom iza kojeg je živopisna igračka karijera.

Rođen 1970. godine u Prijepolju, Vulević je u prvoj polovini devedesetih godina nosio dres lučanske Mladosti. Partije u ovom klubu preporučile su ga Crvenoj zvezdi gdje se nije dugo zadržao, a poslije kratkotrajne epizode u beogradskom klubu, preselio se u španski Albasete, koji je tada igrao u Segundi.

U razgovoru za Glas Srpske, Vulević se prisjetio utakmice protiv drugog tima Barselone, igrane 23. maja 1999. godine.

"Bio je korner. Čuvao me je Pujol, a igrali su još Ćavi, Gabri, Haruna Babangida, a Ronald Kuman je bio trener. Dao sam gol pored Pujola, napravio sam saigračima još dvije odlične šanse, baš sam dobro odigrao. Pujol je izgledao isto kao i danas. Ima i jedna anegdota. Poslije tog mog gola, trener me je vratio u sredinu terena i kaže: 'Hoću da budeš blizu Ćavija'. Tako je i bilo. I sad, čuvam ja Ćavija, kad će on: 'Vuleviću, igraj fudbal, šta samo oko mene trčiš ha-ha-ha'. To mi je ostalo u sećanju. Imam snimke sa te utakmice, doduše na VHS kasetama ha-ha-ha. Hoću i ovo da kažem, mislim da je isto potvrdio i Peđa Mijatović, mnogo teže je igrati u Segundi, nego u Primeri, jer u eliti ima više prostora za igru, nego u nižem rangu. U Segundi ti ne daju da digneš glavu. Da ih nismo dobili, borili bi se za opstanak, a na kraju su oni ispali iz lige koja je bila dosta izjednačena. Dobili smo ih i na malom 'Nou kampu' sa 1:0. Posijle su oni svi prešli u prvi tim, ušli u reprezentaciju i napravili velike karijere", istakao je Vulević za banjalučki list.

Za Crvenu zvezdu stigao je, između ostalog, da odigra dvomeč Kupa pobjednika kupova protiv Hartsa, u avgustu 1996. godine

"U Beogradu smo bili mnogo bolji od Hartsa, ali lopta nije htela u gol. U revanšu su oni poveli. Ušao sam u igru i odigrao nekih pola sata. U mom prvom kontaktu sa loptom, šutirao sam, golman je slučajno, vrhovima prstiju noge odbranio, skrenuo loptu u korner. Nakon tog kornera smo dali gol. Vinko Marinović je bio najviši u skoku i donio nam radost, pa smo prošli dalje", podsjetio je Vulević.

U klubu sa Marakane se, već smo rekli, nije dugo zadržao.

"Bilo nas je sedam, osam novajlija. Trebalo je brzo da se adaptiramo. U početku sam kod Vladimira Petrovića Pižona bio prvi špic, sve do Kup utakmice u Crnoj Gori gdje je Zoran Jovičić postigao četiri gola. Od tada sam bio u drugom planu. I dalje sam vrijedno trenirao i čekao šansu. Poslije me Pižon pitao da li mogu da igram još neku poziciju, osim špica, pošto mu je trebao igrač i desno i lijevo, ali i polušpic. Bio sam tvrdoglav i odgovorio sam mu da sam u Zvezdu došao kao napadač i da neću da igram nijednu drugu poziciju osim špica. Čekao sam i dalje šansu, ali proradio je Dragan Mićić, koristio je svaku priliku, davao golove, bio je tu i Marko Pantelić, pa i Perica Ognjenović...Tako da sam ja u tih godinu dana postigao šest golova za Crvenu zvezdu. Čini mi se da sam ostao i drugu godinu da bih bio još bolji."

Osim sadašnjeg trenera i bivšeg prvotimca Borca, u Crvenoj zvezdi je Vulević bio saigrač i sa Darkom Ljubojevićem, još jednim nekadašnjim igračem crveno-plavih.

"Darko, izuzetan momak, izuzetan igrač, iako je bio malo sporiji, ali vrstan tehničar. Na jednoj utakmici odigrali smo dupli pas, izbacili smo pet igrača i dao sam gol. Mnogo zna fudbala. Vinko je isto sjajan igrač, beskompromisan. Veže nas jedna anegdota. Gdje god je igrao, između ostalog i za Borac iz Banjaluke i za Zvezdu, protiv njega sam dao gol. I sam je često pričao da mu je najteže bilo igrati protiv mene", rekao je Vulević, koji je poslije Španije još nastupao za Panionios, čačanski Borac, Radnički iz Obrenovca, Sevojno, Novi Pazar i FAP Priboj, u kojem je završio karijeru.

