Crvena zvezda do sredine maja mora da plati dva miliona evra za otkup defanzivca!

Crvena zvezda ima rok za aktiviranje otkupne klauzule Nasera Đige.

Izvor: Profimedia

Naser Điga (21) nedavno je dobio srpski pasoš i više i zvanično nije stranac u dresu Crvene zvezde. To je naznaka da će vjerovatno njegov ugovor da bude otkupljen. Međutim, postoji jedna uslov. Srpski klub mora da završi sve u vezi transfer do sredine maja, dakle postoji rok. Tu informaciju prenio je švajcarski "Blik".

Mladi defanzivac je na "Marakani" kao pozajmljeni igrač Bazela i njegova otkupna klauzula iznosi 2 miliona evra. Dakle, crveno-bijeli imaju još oko dvije nedelje da "odriješe kesu" i da ga dovedu. "U Bazelu je proglašen za promašaj, dok je u Zvezdi standardan. Srpski tim ima opciju kupovine i to mora da se riješi do sredine maja. Zvezda će vjerovatno to da iskoristi", stoji u tekstu.

Fudbaler iz Burkine Faso ostavio je dobar utisak u Zvezdi do sada. Odigrao je svih šest mečeva u Ligi šampiona po 90 minuta kod Baraka Bahara, a minutažu dobija i kod Vladana Milojevića. Uz to će i naredne sezone važiti za "bonus igrača" jer će 2002. godište zadržati taj status.

