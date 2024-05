Kadeti Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva!

Kadetska reprezentacija Srbije pobjedom nad Austrijom izborila plasman među četiri najbolja tima na kontinentu.

Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije igraće u polufinalu Evropskog prvenstva! Pobjedom nad Austrijom (3:2) "orlići" su stigli među četiri najbolje reprezentacije na kontinentu, što je veliki uspjeh generacije koju sa klupe predvodi selektor Jovan Damjanović.

Talentovani srpski fudbaleri stigli su do pobjede protiv Austrije golovima dvostrukog strijelca Đorđa Rankovića i Mihajla Cvetkovića koji je početkom drugog dijela meča postigao treći pogodak. Austrijanci su već od prvog minuta vodili, ali su do poluvremena "orlići" napravili preokret i stekli prednost koju su sačuvali do kraja susreta.

U finišu meča su Austrijanci smanjili zaostatak i svim snagama krenuli u napad, ali je Srbija izdržala, odbila te atake i obezbijedila plasman u polufinale Evropskog prvenstva. Tokom posljednjih nekoliko minuta kadetski reprezentativci Srbije branili su se sa igračem manje zbog crvenog kartona Uroša Đorđevića. Nadoknada je trajala i duže od predviđenih šest minuta, pred golom Srbije bio je i golman Austrije, ali su "orlići" sačuvali prednost!

Polufinalni meč na Evropskom prvenstvu za kadete na programu je drugog juna, a Srbija će igrati protiv boljeg iz meča Poljske i Portugala. Taj meč na programu je sutra, pa će naredni protivnik Srbije imati dan manje za odmor pred polufinalni susret.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!