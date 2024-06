Vidić "otkucao" Englezima gdje je Srbija slaba i jaka pred EURO: Dvije godine tu se nismo popravili!

Nemanja Vidić govorio otvoreno o reprezentaciji Srbije pred EURO2024.

Izvor: SkySports/Screenshot/MN Press

Do početka Evropskog prvenstva u Njemačkoj ostalo je samo 11 dana, a do prve utakmice Srbije na turniru - "orlovima" ostaju još dvije prijateljske utakmice protiv Austrije i Švedske. Na njima bi trebalo da vidimo napredak u igri u odnosu na kvalifikacije, dok isto tako čekamo da li će se i na koji način zahtevima selektora Dragana Stojkovića prilagoditi i novi reprezentativci...

Prije svega je potrebno popraviti igru u odbrani koja najviše brine celu naciju uoči meča sa Engleskom (16. jun), a to je u razgovoru za "Skaj Sports" otkrio i bivši kapiten državnog tima Nemanja Vidić. Nahvalio je Vidić kvalitet u napadu, međutim vrlo ga brine dio tima u kome je i sam igrao - pošto "orlovi" u odbrani nisu ostavili dobar utisak i već dugo je to naša najveća "boljka" koja nikako da se popravi na bolje.

"Šta možete da očekujete od Srbije? Mislim da ćemo ići dosta naprijed, da ćemo davati golove, to je dobro posljednjih par godina. Posebno je to bio slučaj u Kataru, ali smo primili osam golova. Ako pogledate Srbiju sada poslije dvije godine, nismo se popravili u tom aspektu i to je još problem. Imamo nekoliko dobrih igrača, ali problem je što igraju u Saudijskoj Arabiji i Turskoj. Ne znam kakvog će fizičkog stanja biti pred EURO2024 godinu, ali to su jako važni igrači za nas, oni koji kreiraju golove i koji ih postižu", rekao je Nemanja Vidić.

"Dosta toga treba da se sredi pred Evropsko prvenstvu, nadam se da će selektor Piksi to učiniti. I mislim da bi za nas bio uspjeh da prođemo grupnu fazu", objasnio je Vidić mišljenje nacije uoči početka takmičenja gdje su rivali Srbije u grupnoj fazi Engleska, Slovenija i Danska.

Prema njegovim riječima, zna se ko su najopasniji igrači Srbije: "Na koga da obratite pažnju? Mitrović, Vlahović, Jović, Tadić... Oni daju golove, idu naprijed, dobar je i Kostić. Imamo igrače koji mogu da vam naude".