Iz Borca dolaze optimistične poruke nakon što su saznali ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Prva utakmica planirana je za 9. ili 10. jul na banjalučkom Gradskom stadionu, dok je revanš sedam dana kasnije, vjerovatno u Elbasanu, gdje je Egnatija prošle sezone debitovala na evropskoj sceni.

"Meni je poznato da su oni skoro pa čitavo prvenstvo bili prvi u Albaniji. Sigurno da posjeduju kvalitet, vidjećemo oko njihovog igračkog kadra i stila igre u narednih par dana. Definitivno ćemo ih dobro analizirati i spremiti se, te pokušati da prođemo to prvo kolo. Očekujem fenomenalnu atmosferu u Banjaluci i vjerujem da će nas ta atmsofera nositi i do prolaza. Moramo smirene glave da odigramo tu utakmicu kako bismo u revanš ušli sa prednošću. To je moja prva zamisao, mi smo još u kompletiranju igračkog kadra, nadamo se da ćemo te probleme koje imamo vrlo brzo riješiti i da ćemo biti mnogo spremniji za prvu utakmicu", rekao je nakon žrijeba trener Borca Mladen Žižović.

Vidi opis Borčevci nakon žrijeba za LŠ: Mirne glave da odigramo prvi meč, vjerujemo u prolaz! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 11 11 / 11

Bilo je lijepo, prije svega, vidjeti ime Borca pored grba Lige šampiona, riječi su kapitena Srđana Grahovca.

"Saznali smo protivnika, vidimo da prvu utakmicu igramo kući. Lično ne znam puno o njima, imam jednog prijatelja koji je igrao ranije sa mnom u Rapidu iz Beča, znam da igra dole i znam da smo na neki način zahvaljujući njima i bili nosioci, bili su prvaci i to nam je odgovaralo. Idemo sad da se spremamo, u hodu ćemo se upoznati sa njihovim kvalitetima, idemo vrijedno raditi, dobro igrati i ako Bog da, pa da prođemo tu prvu rundu kvalifikacija", istakao je Grahovac, poslavši poruku navijačima:

"Neka budu i dalje uz nas, kao što su bili i do sada. Neka nastave da nas podržavaju i u većem broju nego do sada. Znamo da su u posljednjih par godina skoro svake godine bile evropske utakmice u Banjaluci, uvijek je posjeta bila dobra i vjerujem da će biti i sada jer nam je podrška potrebnija nego ikad. Ovo nam je istorijska prilika jer ako bismo prošli ovu rundu, onda nam se stvarno otvaraju mnoge mogućnosti."

Sportski direktor Borca Oliver Jandrić mišljenja je da je Egnatija ponajbolji rival od pet mogućih u Borčevoj grupi prilikom žrijeba.

"U narednom periodu sigurno da treba dobro da skautiramo protivnika i pripremimo se na najbolji način za ono što nas čeka. Ja se iskreno nadam pozitivnom rezultatu, a koristim ovu priliku da pozovem sve domaće navijače da dođu da nam pomognu i da zajedno prođemo prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona", naveo je Jandrić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)