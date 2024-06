KAKO JE REKAO ŽIVOJIN MIŠIĆ: KO NEMA STRAH, IDE NAPRIJED! Birmančević poručio Piksiju: Ja sam spreman!

Autor Milutin Vujičić

14 : 07 Kraj! Kraj obraćanja Veljka Birmančevića. Kompletno obraćanje pročitajte ispod.

14 : 05 Čuo se sa selektorom koji je Danac? "Čuo sam se sa njim jer je otišao u Fejnord, poželeli su mi sreću... Meni je bitno da moja država pobedi, da li će oni biti tužni, to mi nije bitno", rekao je Birmančević.

14 : 04 Na kome je odgovornost? "Najbitnije je da svako pođe od sebe i kaže da mora da da sto odsto. Tada ćemo napredovati i mislim da ćemo napraviti i veliki rezultat u utorak ako bude tako. Svaki fudbaler ima odgovornost i nikada ne smeš da gledaš drugog, nego samo sebe. Posle toga si siguran i da će i taj iza sebe uraditi sto odsto. Nema straha kod nas, kako je rekao Živojin Mišić: Ko nema strah, taj ide napred. I svesni smo toga. Idemo na pobedu", rekao je Birmančević.

13 : 58 Zašto opet zid? "Zašto smo došli do zida? To je tako u fudbalu, reprezentacija je i pre mene pravila vrhunske rezultate, mislim da bi svi želeli da napravimo uspeh, ja mislim da nema jedan igrač da ne želi uspeh i da napravi iskorak dalje. Mislim da tu da neko nije želeo nešto, utakmice su se tako namestile, utakmice su mogle da odu u totalno drugačijem smeru. Ali, sada kada smo došli do toga da nema nazad - samo napred - mora da se pokaže karakter. Video sam kakva je ovo grupa igrača i mnogi igraju na vrhunskom nivou. Nije da igrači to ne mogu, verujem da mogu i probaćemo u utorak da napravimo iskorak", rekao je Birmančević.

13 : 57 Bos na terenu pred meč? "Radim to već dugo vremena, radim to i u klubu, imam svoje razloge. To se ne otkriva!", rekao je Birmančević. Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

13 : 55 Srbija povučena na početku? "Engleska igra svake dve godine i imaju iskustva, znaju kako da uđu u te utakmice i to je verovatno u prvoj utakmici bilo na njihovoj strani. To mora da se popravi i svi su videli da nismo u ritmu. osle smo odgovorili", rekao je Birmančević i dodao da je bitno da se od prvog momenta krene.

13 : 54 Kako provode vreme? "Sve vreme je puno u sobi za video-igre, imamo večeru, svi su tamo, mislim da se tu vidi da je atmosfera odlična. Ništa se nije promenilo tog dana", rekao je Birmančević.

13 : 53 Da li bi unapred prihvatio bod? "Pa... U životu, kako ja gledam, nikad ne možeš da ideš na bod i moraš da ideš na pobedu. Kad kalkukišeš, nema ništa od toga u životu". "Igrao sam evropske utakmice godinama i najjačih ekipa sveta, dao sam ove sezone golove Liverpulu i Betisu, tako da nije to ništa novo za mene. Mislim da svaki fudbaler mora da dođe do tog trenutka kada pravi iskorak. Mislim da je kod mene bitno da napravim iskorak i pokažem na velikim utakmicama", rekao je Birmančević. Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

13 : 52 Portugal, Nemačka ili Švajcarska? "Gde bi video šansu? Mi moramo da pobedimo, za ostalo, na koga ćemo, to je manje bitno. Mora da se pobedi i ko će da dođe je druga priča i pričaćemo kasnije. Nema u fudbalu to da biraš. Možeš da dobiješ jačeg protivnika i da ga pobediš. Moramo pre svega da završimo posao u utorak", rekao je Birmančević.

13 : 51 O Danskoj? "Igrao sam u Švedskoj i znam kako razmišljaju Skandinavci. Taktički su dobro postavljeni, to je njihov najveći kvalitet, da u svakom momentu znaju kako igraju. Na nama nema više opcija za komfor. Moramo da izađemo iz zone komfora i došli smo do zida - sad nema nazad, samo napred. Ako hoćeš napred, moraš da pobediš. Kako će to biti, koji deo taktički, ja to ne mogu da kažem niti otkrivam, ali ono što mogu da kažem gledajući sve igrače je da su svi spremni da daju 100 odsto. Mislim da su gladni da naprave uspeh", rekao je Birmančević.

13 : 49 Slobodan dan? "Pre svega mislim da je slobodan dan značio jer smo bili tri nedelje zatvoreni, išli smo od hotela do hotela, pa nismo videli ljude. Značio nam je slobodan dan da malo prošetamo, da malo ne razmišljamo o fudbalu, a vidim da su igrači već došli puni elana i bili su odmah u teretani. Dobro je što smo imali slobodan dan da bismo dali maksimum u utorak", rekao je fudbaler Srbije. Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

13 : 47 Pozicija? "Došao sam da se borim i igram za Srbiju, mislim da nije bitno na kojoj poziciji igraš, bitno je da igraš, da pomogneš da pobedimo. Znaju da sam ofanzivan fudbaler i da igram u napadu, iza špica, levo krilo, pa i špica, a ako budem igrao protiv Danaca na ving-beku, to nije ništa novo. Razumem neke kretnje, razumem kako treba da se igra, neće mi biti teško da odgovorim, ali svaki igram ima poziciju na kojoj se najbolje oseća", rekao je Birmančević. Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

13 : 46 Da li je trebalo da bude u startnoj postavi? "Kao prvo, kada sam došao prvi dan rekao sam selektoru da mu se zahvaljujem što sam ovde. Čast je igrati za Srbiju na ovako velikom takmičenju. Ja sam spreman, igrao pet, deset ili 90 minuta, to je manje bitno, bitno je da prođemo grupu i da bude sve kako treba. Spreman sam za sve opcije", rekao je Birmančević.

13 : 41 Tu smo! Veljko Birmančević je došao na konferenciju za medije.

13 : 12 Gotov odmor! Fudbaleri Srbije imali su slobodno od utakmice sa Slovenijom (starteri nisu trenirali ni u petak), pa su mogli da posede sa svojim porodicama koje su u Nemačkoj. Za to vreme, selektor Piksi morao je da pronađe rešenje za Dansku koja se već sasvim približila... Izvor: MN PRESS