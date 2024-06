Ljudi me vide i misle da ne dajem maksimum! Jović otvorio dušu na Evropskom prvenstvu: Moram i ja ovo da kažem

Luka Jović oglasio se poslije gola koji može da odvede Srbiju u narednu fazu Evropskog prvenstva.

Reprezentacija Srbije još uvijek ima šansu za prolaz u osminu finala Evropskog prvenstva. Spasilac je bio Luka Jović, koji je u 95. minutu postigao gol protiv Slovenije i tako donio bod nade nacionalnom timu. U utorak mora da padne Danska da bi prolaz bio obezbijeđen. Pritisak je veliki, ali je to i jedna od draži fudbala.

Upravo je junak "orlova" pričao o svemu tome poslije remija sa Slovencima. "Ostaje žal što nismo uspjeli da pobijedimo, mislim da bi nam ta tri boda pomogla mnogo, da pokušamo da se izborimo za prolaz dalje. Utakmica je bila teška, igrali smo protiv ozbiljnog i disciplinovanog protivnika. Ekipe koja zna šta želi. Na kraju smo se spasili golom u nadoknadi, ali mislim da je to bio najrealniji rezultat", počeo je Jović razgovor za sajt FSS.

Gol je dao iz teške pozicije, dvojica su ga čuvala, podsjetio je malo na pogodak protiv Škotske. "Jeste. U većini slučajeva sam niži od protivničkih igrača, štoperi su viši po desetak centimetara, pa se trudim da se izvučem na drugu stativu da se tijelom izborim za poziciju za udarac. Tako je bilo protiv Škotske i sad. Mitar je imao loptu na glavi, kada sam vidio da prolazi, bio sam pripremljen. Super centaršut Ilića u posljednjem trenutku utakmice, treba mu čestitati. Igrali smo po velikoj vrućini, sparini, ostao je koncentrisan da tako centrira. Vidio sam i golmana Rajkovića, napao je prvu stativu da odvuče pažnju, možda je i to pomoglo."

Poslije pogotka je imao burnu reakciju i proslavu, djelovalo je kao da je iskalio bijes. "Inače sam jako povučen, miran, teško se iznerviram. Moram da priznam da sam se iznervirao za vrijeme utakmice. Bilo mi je krivo zbog cijelog ambijenta, navijača koji su došli. Zaslužili su da damo maksimum, da dobijemo taj meč. Dali smo sve, nismo uspjeli. Hvala im puno za podršku, to nam znači i nadam se da će doći u velikom broju i protiv Danske."

Upitan je i da li je ta nervoza možda bila razlog za žuti karton koji je dobio prije gola. "Nije to plod nervoze. On je mene udario namjerno u tom duelu kada smo pali na zemlju. Zbog toga sam se iznervirao, žurili smo. Ne volim kada neko pokušava da ukrade vrijeme, to im se na kraju i vratilo".

"LJUDI MISLE DA NE DAJEM MAKSIMUM"

Na konstataciju da je "gol nagrada za to što se trudio i igrao dobro u defanzivi" se nasmijao. "Trudim se da uvijek igram maksimalno koliko mogu, takav sam. Moj govor tijela je takav, kada me ljudi vide misle da ne dajem maksimum što nije tačno. Uvijek pokušavam da pomognem timu kada sam na terenu. Uspio sam da postignem gol. Imao sam sprint u odbrani, vidio sam da se otvara kontra, odreagovao sam na pravi način."

Prvi koji mu je prišao poslije gola bio je Dušan Vlahović što najbolje svjedoči o nesebičnosti ekipe. "Svi napominjemo to, moram to i ja da kažem. Atmosfera u timu je nikada bolja, najbolja je ovo grupa momaka u kojoj sam igrao i mene to najviše vuče. Meni nije bitno ko igra, već su samo rezultati bitni. Oni su bili srećni zbog mog gola i ja sam srećan kada neko od njih postigne gol."

Ima veliku podršku i na tribinama. "Podrška porodice zna mnogo, tu je cijela porodica, osim djece. Odlučili smo da ne dolaze jer su mali. Tata, mama, sestra, zet, vjerenica. Hvala im što mi pružaju podršku, drago mi je da sam im vratio na pravi načni."

"DANSKA JE SLIČNA SLOVENIJI"

Slijedi meč sa Danskom. "Danska je takva po stilu igre je slična Sloveniji, samo je nivo veći i kvalitetniji. Igrali smo prijateljski meč, jedno je to, jedno je meč na Evropskom prvenstvu, posebno kada rješava prolaz u narednu fazu. Pripremićemo se što bolje i daćemo maksimum".

Tamo igra njegov saigrač iz Milana Simon Kjer, a jedan od igrača koji je privukao pažnju je Morten Hjulmand koji je protiv Engleske dao evrogol. "Nismo se čuli, Simon je kapiten Danske, veliki igrač i čovjek. Pravi lider u ekipi. Jedva čekam da ga vidim i nadam se da ću odnijeti pobjedu. Hjulmand mi se jako dopao kao igrač, otišao je iz Lećea u Sporting. Individualno su dobri i kao tim su dobri. Ima igrača na koje treba obratiti pažnju. Na nama je da damo maksimum i rezultat neće izostati. Kalkulacija nema, pobjeda vodi dalje. Išli smo na pobjedu i protiv Engleza i Slovaka. Sve ekipe su kvalitetne ovdje. Englezi su nas pritisli, mi smo pokušali u drugom poluvremenu, pritisli njih, držali smo ih u kaznenom prostoru. Biće teško."

MOGAO DA POGODI I PROTIV ENGLEZA

Možda bi Srbija osvojila bod i protiv Engleske da je Jović uspio da primi loptu poslije jednog dodavanja Dušana Tadića, ali je šansa otišla u nepovrat. "Iskreno, pokušavam sam da napadnem prostor iza odbrane i bio sam u sprintu, kada je lopta krenula ka meni znao sam da neću uspjeti da se zaustavim. Bio sam u među koraku, nisam uspio da je primim. Nadam se da će takva lopta stići protiv Danske. Tu sam, krećem se, kao svaki špic, malo sam niži, pa tražim lopte iza odbrane, po zemlji, koje mi stižu u noge, da brzo odreagujem. Nadam se da ću dati gol u narednoj utakmici."

Za kraj je uslijedila poruka da protiv Danaca postigne gol "makazicama". "Dao sam u Frankfurtu jedan gol makazicama, ali lijevom nogom, to ne računam. Bilo bi dobro. Ako Bog da, da prođemo u drugi krug", zaključio je Jović.

