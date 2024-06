Piksi svima dao "voljno" osim samom sebi: 48 sati da se srede misli, još 72 ostalo za taktiku!

Prvi put nakon meča od Slovenije, starteri će trenirati uoči meča sa Danskom. Selektor je svima dao "voljno" do nedjelje kako bi rasteretili misli i opustili se pred odlučujuću utakmicu. Samo je on morao da radi... /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO 2024./

Većina fudbalera Srbije dobila je 48 sati da "razbistri misli" poslije remija sa Slovenijom (1:1). Kada rezultati nisu sjajni, takve stvari naročito bodu oči navijačima, prosto jer se iz nekih neobjašnjivih, pa gotovo sadističkih razloga, očekuje da fudbaleri nemaju ni sekund predaha i konstantno bivaju kažnjavani dok se napokon ne opamete. Ali, postoji i druga škola mišljenja, gotovo kao u roditeljstvu, prema kojoj su nekada potrebni samo zagrljaj, lijepa riječ i bezuslovna podrška.

Reprezentativci su je dobili od selektora Stojkovića. Neočekivano se pojavio na konferenciji za medije i dan poslije Slovenije, više puta naglasivši da ima povjerenje u sve i jednog od njih, odbijajući da imalo kritikuje čak i one koji su objektivno bili najslabiji na "Alijanc areni" poput Gaćinovića, Vlahovića i Milinković-Savića. Činilo se da je selektor s razlogom želio da se obrati kako bi ohrabrio svoje fudbalere pred Dansku (utorak, 21.00), pokazujući da ga uopšte ne dotiče šta se o njima priča u javnosti, pa je za kraj imao i poruku: "Vjerujte, jer mi vjerujemo!"

Širenjem optimizma, Piksi nije želio da dopusti da njegovi fudbaleri klonu duhom uoči odlučujuće utakmice, ponavljajući i da ne priznaje Dancima da su bolji. Nije htio da ijednom svojom riječju pokaže igračima da sumnja u njih - ili još manje u svoje odluke - tako da im je dao "voljno" do nedjelje u 16.30. Jasno je da smatra da je u ovom trenutku veći problem "glava", nego što su to sitni taktički detalji koji se uvježbavaju na treninzima.

"Imaće slobodan dan da budu sa svojim porodicama i to je to", poručio je selektor Stojković koji je još 28. maja okupio jedan dio igrača u Staroj Pazovi koji su od tada imali svega jedan slobodan dan nakon meča sa Švedskom: "Nije lako 25 dana držati ljude zajedno, dođe do nečega, makar zasićenja... Može da dođe! Ali, ja sam ponosan da atmosferu koju smo stvorili i čuvamo je. Mi ćemo nastaviti da je čuvamo. Čuvaćemo pozitivnu atmosferu od početka do kraja! I nema predaje... Ljudi mogu da budu ponosni na moje igrače."

Tako su u petak na "Rozenau" stadionu trenirala tek trinaestorica igrača: Luka Jović, Mijat Gaćinović, Sergej i Vanja Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Srđan Babić, Uroš Spajić, Nemanja Gudelj, Srđan Mijailović, Nemanja Maksimović, Nemanja Stojić, Veljko Birmančević i Petar Ratkov. Kao što je i najavljeno, Filip Kostić je napustio kamp zbog povrede, dok je Đorđe Petrović dobio dopust selektora da posjeti suprugu i bebu. Svi ostali radili su u teretani u petak, dok u subotu prema rasporedu niko od reprezentativaca nije trenirao nego je imao "porodični dan".

Neki od njih, poput Lazara Samardžića, otišli su kod roditelja u Minhen, dok su drugi poput Aleksandra Mitrovića ostali u hotelu u Augzburgu. Svi zajedno sa istim ciljem, da se rasterete pred odlučujući meč, kako se peti put zaredom ne bi desilo da uz grč ulaze u prvih 15-20 minuta utakmice. Očigledno to nije moglo da se riješi na treninzima, na kojima smo mogli da vidimo da svi rade potpuno posvećeno, nego je blokada čisto psihološke prirode.

Podrška najbližih, zagrljaj i dobro poznati osmijesi sigurno će na neki način podići elan kod reprezentativaca, ali ne smijemo ni da se prevarimo da je to dovoljno protiv Danaca. Postoji i mnogo taktičkih stvari koje moraju da se isprave, zbog kojih jedino Piksi i njegov stručni štab ne smiju da spavaju u naredna 72 sata.

(MONDO - Milutin Vujičić)