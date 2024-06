Špic Albanije koji je vrijeđao Srbe konačno kažnjen: Rusi odmah reagovali zbog groznih uvreda!

Mirlind Daku je kažnjen!

Izvor: Profimedia/IMAGO

Albanski provokator je kažnjen! Mirlind Daku, napadač reprezentacije Albanije rođen na Kosovu i Metohiji kojui je poslije meča EURO 2024 sa Hrvatskom vrijeđao Srbe i Makedonce konačno je kažnjen. Zaprijetila mu je kaznom UEFA, a dok čekamo njihovu zvaničnu reakciju oglasio se Rubin iz Kazanja. Ruski klub je najavio sankcije nad svojim igračem.

Daku u Kazanju igra sa Urošem Drezgićem, Nikolom Čumićem, Lazarom Ranđelovićem, Darkom Jetićem, Bogdanom Jočićem i Crnogorcem Igorom Vujačićem, a sada je Rubin izdao zvanično saopštenje u kojem najavljuje kaznu za svog visokog špica.

"Napadač Mirlind Daku je sebi dozvolio da vrijeđa nakon meča Albanije sa Hrvatskom. Naš klub prihvata odgovornost za ono što se desilo. Rubin je multinacionalni tim i uvijek je za principe jednakosti i poštovanja. Mi osuđujemo svaku vrstu diskriminacije i uvreda na nacionalnoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Kada se vrati u klub biće kažnjen disciplinski i finansijski. Takođe će sa njim biti održan informativni razgovor kao i sa ostalim igračima kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti", navodi se u saopštenju Rubina.

"On se stalno druži sa njima, najviše komunicira sa Vujačićem. Oni su prijatelji i uvijek su zajedno", rekao je njegov otac Fehmi Daku za portal "Sport 24".

"P**ka im materina, Srbima i Makedoncima", vikao je Daku poslije meča sa Hrvatskom, a onda je poslao "izvinjenje" koje je djelovalo kao dolivanje ulja na vatru.

"Zdravo svima. Prvo, želim da se zahvalim svima koji su nas podržali u dobrim i teškim momentima tokom Evropskog prvenstva. Kao i svaki fudbaler u tim momentima su emocije na drugom nivou, to može da se razumije samo na terenu i teško je objasniti osjećaj igranja za nacionalni tim, za te sjajne navijače koji nam daju bezgraničnu ljubav. To je naš prvi moto, 'volimo Albaniju bez granica'. Ako sam uvrijedio nekoga poslije meča sa Hrvatskom, uticaj utakmice je uzeo maha. Nastaviću da radim zajedno sa cijelom grupom da bismo stigli do naših snova. Oproštaj je muški i ja osjećam moralnu i profesionalnu obavezu da uradim to, za sve koji su povrijeđeni. S, poštovanjem, Mirlind Daku", navodi se u sramnom tekstu "izvinjenja".

(MONDO, N. L.)