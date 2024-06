Tadić nije toliko dobar, Sergej me nikad nije oduševljavao: "I Piksi je isto ovako pričao, a niko nije Džaja!"

Dragoslav Stepanović kritikovao je dvojicu srpskih fudbalera zbog partija na Evropskom prvenstvu.

Srbija ima još jednu šansu da prođe u osminu finala Evropskog prvenstva. Potrebno je da pobijedi Dansku u posljednjem kolu grupne faze u utorak i tako dođe do tri važna boda. U prva dva kola je osvojila bod. Izgubila je od Engleske, pa je golom Luke Jovića došla do remija protiv Slovenije (1:1).

O dešavanjima u taboru "orlova" i svemu što se vidjelo na šampionatu pričao je čuveni trener Dragoslav Stepanović.

"Nastavljamo tamo gdje smo završili i kvalifikacije, ni bolje ni gore. Doveli smo sebe u situaciju biti ili ne biti. Ovakvi mečevi najteži su za igranje, bez obzira na ime rivala. Po meni je Danska možda i najbolji tim u odnosu na Slovence i na nas, ali nam ništa drugo ne preostaje. Protiv Engleza igrali smo kukavički, tek kad smo vidjeli kako oni igraju, onda smo rekli da je trebalo ovako ili onako. Pa, kad je trebalo, zašto niste uradili to", rekao je Stepanović za "Kurir."

Popularni Stepi zatim je pričao o kapitenu Dušanu Tadiću.

"Gospodin Tadić je uvidio da nije toliko dobar igrač koliko misli o sebi. Da jeste, dao bi dva gola i namjestio bi dva. Nije zadovoljio koliko je o sebi pričao. Rekao bih da Lazar Samardžić ima ono što je Dušan nekada imao, te driblinge koji idu u dubinu, ne u širinu. Tadić je to izgubio, ima 34 godine i liga u Turskoj nije tako jaka kao u Njemačkoj ili Holandije. Doduše, protiv Engleza je falio neko ko će da provuče tu loptu."

Nadovezao se potom na Sergeja Milinkovića-Savića koji je označen kao krivac za gol Slovenije.

"Ne znam da li on ima talenat ili ne, ali ako ga ne pokažeš onda si na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Tu ligu u Arabiji ne mogu da poredim sa ovim jačima. Mene Sergej nikada nije oduševljavao, ne sjećam se da je odigrao dobar meč za reprezentaciju, nikada nije bio igrač koji je trebalo da bude. Golovi i protiv Engleza i Slovenaca padali su na isti način, za pola metra su bili ispred naših igrača, a to je zato što se ne daje maksimum, nego se čeka onaj drugi igrač..."

Šta je glavni problem Srbije?

"Sredina terena je srce ofanzive, Mitrović i Vlahović ne mogu da budu dobri ako ne dobijaju kvalitetne lopte iz veznog reda. Aleksandar je sam sebi stvorio šansu protiv Engleza, kao i Vlahović. Jedina šansa iz uigrane akcije bila je za Jovića kada mu je Tadić dodao loptu, a on je nije primio kako treba. Možemo li to da ispravimo? To je pitanje mentalne strane. Da li ćemo da pokažemo ono što smo bili cijeli život kada je najteže ili ćemo da se povučemo i da se vrtimo u krug?"

Meč protiv Danske je odlučujući.

"Pitanje je sada da li će da stavi Tadića koji nije pokazao ono što je tvrdio o sebi. Isto je i Piksi to pričao kao i Dušan kada ga je Boškov stavio na klupi, pa je pričao o sebi kao veličini da je ovo ili ono i da drugi nisu na njegovom nivou. Ni od jednog igrača nikada cijela ekipa nije zavisila, nikada. U ono vrijeme Džajić je bio taj. Miljan ga u ono vrijeme pošalje na Zlatibor, mi trčimo uz one stepenice gore-dole, on nas gleda i smije se. To je jedini igrač koga ja znam, a svi ostali nisu dorasli Džaji i ne mogu da tvrde da su toliko dobri", zaključio je Stepanović.

