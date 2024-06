Skupo plaćamo strance krševe! Rade Bogdanović ponovo šokirao: Mi smo iskompleksirani, ne treba da kopiramo!

Rade Bogdanović pričao je o reprezentaciji Srbije, Crvenoj zvezdi, Partizanu...

Reprezentacija Srbije završila je takmičenje na Evropskom prvenstvu, već je napustila Njemačku i čeka se dolazak u Beograd. Poslije svega što se dogodilo u utorak uveče kada je meč sa Dancima završen remijem (0:0) glave su se malo "ohladile" i uslijedile su nove analize o "orlovima".

Ponovo se oglasio Rade Bogdanović, stručni konsultant RTS-a, uoči posljednjih mečeva u grupnoj fazi takmičenja. "Sve će da dođe, ali FSS kao krovna organizacija, nacionalna selekcija je samo jedan segment. Mora da se mijenja, mora da se promijeni iz korijena. Uočljivo je da našoj reprezentaciji koja je igrala kako je igrala, nemate djecu iz naše lige. To je jedan od krucijalnih problema", počeo je Bogdanović.

Nastavio je u istom dahu. "Nemate našu djecu. Ne igraju fudbal. U Zvezdi i Partizanu imate puno stranaca, krševa, koje ne možete da gledate, a debelo ih plaćamo. Kompletna struktura i organizacija klubova mora da se promijeni. Naša djeca imaju enorman talent, samo treba da se usmjeri na pravu stvar. U budućnosti neće moći tako lako da se plasira na takmičenje. Imali smo probleme i ove godine."

Tvrdi da situacija može brzo da se popravi. "Moraju promjene da se naprave. Možemo da konkurišemo i da bitišemo. Moramo da kapiramo, ne da kopiramo. To je suština u cijeloj priči kada je fudbal u pitanju. Moram da kažem i da kada je fudbalska Srbija u pitanju, mi smo iskompleksirani. Ja u životu ne bih davao novac kao FSS i klubovi, to nije taj nivo, to se ne plaća. Primjer je Slovenija, sa malo napraviš nešto. Sve je u organizaciji. Ima puno talentovanih ljudi, samo ih treba probuditi, dati im šansu. Ove koji su tu već 20-30 ili 40 godina... Već se iznerviram kada pomislim na njih. Mladost, na njoj počiva naša budućnost", zaključio je Bogdanović.

