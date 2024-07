"Prije ili kasnije, napiću se do smrti!" Bio najveći fudbalski talenat, sada pijan spava na ulici!

Nekada jedan od najtalentovanijih svjetskih fudbalera sada je u ogromnim problemima zbog alkohola.

Izvor: Instagram/martin.fenin_official/Printscreen

Da li vam nešto znači ime Martin Fenin (37)? Prije skoro dvije decenije on je bio jedan od najtalentovanijih fudbalera na planeti. Sa reprezentacijom Češke u uzrastu do 17 godina bilježio je impresivne rezultat i bio njen najbolji pojedinac, a veliki klubovi su birali između njega i momaka koji su već nekoliko godina kasnije bili u samom svjetskom vrhu. On do njega nije stigao ni blizu, a često je išao na dno - i sada je blizu jer u svom posljednjem intervjuu napominje da će se uskoro ubiti od alkohola...

Martin je igrao za Teplice, Ajntraht iz Frankfurta, Energi Kotbus, Slaviju iz Praga, pa ponovo Teplice, kada je karijera već bila u velikim problemima. Timovi poput Juventusa koji su ga nekada pratili i zvali više nisu obraćali pažnju na njega, a budućnost su mu postali francuski, njemački, pa čak i češki niželigaši. Sada je problem za Martina Fenina još veći jer je ponovo u kandžama zavisnosti.

"Da, opet pijem. Svaki dan. Otkako sam napustio kliniku, ne trijeznim se. Cijeli dan gledam YouTube i pijem Jeger kako bih se izborio s tugom", rekao je nekadašnji fudbaler i dodao: "Prije ili kasnije napiću se do smrti." Njegovu poruku veoma ozbiljno shvatili su prijatelji i bivši saigrači pošto je Fenin još 2018. godine nekoliko dana proveo u komi zbog nevjerovatne količine alkohola koju je unosio u sebe.

Kada je na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina svoju Češku vodio do finala, pa i prednosti protiv Argentine, svi su mislili da je on čudo od djeteta. U konkurenciji Serhija Aguera, Evera Banege i Anhela di Marije, pa Luisa Suareza i Edinsona Kavanija, Artura Vidala, Aleksisa Sančeza, Huana Mate, Đerara Pikea, Alešandrea Pata, Marsela... bio je jedan od najboljih igrača na cijelom takmičenju.

Većeg usjpeha koštali su ga nedisciplina i alkohol. Otvoreno je pričao o svojim problemima i istakao je da se borio sa depresijom i da je alkohol bio rješenje za sve: "Kada sam imao neke probleme, uvijek bih posegnuo za alkoholom. To je bilo moje rješenje za sve. Najgore je bilo što se o tome nisam nikome povjerio do skoro. Zatvorio sam se u sebe i nisam pričao o svojim problemima", pričao je otvoreno Fenin.

Tužna životna priča pogodila je i ljude iz njegovog okruženja koji su primijetili da nešto nije u redu sa fudbalerom koji je trebalo da bude među najboljima na svijetu. "Često dolazi kući pijan, a više puta je i ležao ispred kuće. Ponekad spava u svom crnom Mercedesu u javnim garažama, a oko auta mu se pojavljuju bljuvotine i izmet", pričali su njegovi susjedi.

Fenin je tri mjeseca proveo u klinici za odvikavanje, ali nije bilo uspjeha. Čak ni pomoć njegovih prijatelja, nekada slavnih fudbalera Tomaša Ujfalušija i Milana Baroša nije bila dovoljna da se Martin vrati na pravi put. Za sve što mu se dešava u životu krivi bivšu suprugu, koja je navodno odvela njihovu ćerku i ne dozvoljava mu je da se viđaju. To ga razara i zbog tuge koju mu nanosi u sebe unosi alkohol.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!