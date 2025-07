Kada pobjeđuje - ne valja. Kada gubi - ne valja. Teško da je Novak Đoković ikada po volji Britancima.

Izvor: EPA/NEIL HALL

"Novak Đoković je koristio omražene taktike da pobijedi Janika Sinera dok ATP nije promijenio pravila" nalslov je teksta britanskog "Dejli Ekspresa.

Srpski teniser je dao sve od sebe da u polufinalu ovog turnira savlada Italijana, ali uz probleme sa zdravljem nikako nije mogao da pruži veći otpor. Poražen je 6:3, 6:3, 6:4 i poslije meča je istakao da mora da razmisli o daljim koracima u karijeri.

Mnogi su odmah likovali nakon njegovog poraza, pa smo tako vidjeli optužbe da je lažirao povredu, a sada je "Dejli ekspres" u velikom tekstu objasnio kako je Đoković navodno uz pomoć trikova uspjevao da pobjeđuje Sinera u prošlosti.

"Novak Đoković je rođeni pobjednik. Koristi svako oružje u svom arsenalu i svaku prednost koju mu dozvoljavaju pravila igre i to mu je donijelo nevjerovatne 24 titule na grend slemovima i dovelo ga je u poziciju da sa 38 godina juri rekordni 25 grend slem", navodi se u tekstu engleskog medija.

Šta je to tako loše što je Novak radio?

Vidi opis Englezi tvrde da je Novak varao dok je pobjeđivao Sinera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Prvi put kad asu igrali na Vimbldonu 2022. godine Đoković je uspio da se vrati iako je izgubio dva seta i da slomi srce Sineru. Nakon što je pobijedio 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 priznao je da je preokrenuo meč nakon duge pauze za odlazak u toalet tokom meča", navodi se u tekstu.

Novak jeste tada rekao da je "pogledao sebe u ogledalo" tokom pauze za toalet i da se presabrao, ali teško da je to nešto što bi moglo da se protumači kao nepošteno, nedozvoljeno ili nekakva omražena taktika. Uostalom, mogao je da popriča sam sa sobom i na terenu.

"Đoković je vješto koristio pauze za toalet dok je to bilo dozvoljeno igračima. Sada je ATP ograničio broj pauza koje igrač može da ima tokom meča, kao i njihovo trajanje i to kada mogu da budu uzete. Sada je igračima dozvoljeno da imaju tri minuta pauze za toalet po meču i dozvoljeno je to iskoristiti samo na kraju seta", navodi se u tekstu "Dejli ekspresa".