Centralni vezni Partizana Aleksandar Šćekić govorio je za MONDO o predstojećoj sezoni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom prethodnog mandata u Humskoj šefa stručnog štaba Aleksandra Stanojevića crno-bijeli su granitnim dijelom veznom reda u vidu Saše Zdjelara i Aleksandra Šćekića dobijali sigurnost. Čitav tim živio je na pouzdanosti dvojice defanzivnih veznih igrača, ali drugi mandat crnogorskog internacionalca u Humskoj nije bio toliko uspješan - barem dok se Stanojević nije vratio u Humsku.

Sada će ponovo sarađivati dva Aleksandra, a iskusni vezni fudbaler raduje se novim mečevima pod kontrolom šefa stručnog štaba koji mu je kroz karijeru ukazivao najviše povjerenja. Za godinu i po dana odigrao je preko 60 utakmica kod Stanojevića, a to su mu bili i najbolji mečevi u profesionalnom fudbalu.

"Obradovao sam se kad sam čuo da se šef vraća u fudbalski klub Partizan. Proveo sam sa njim godinu i po dana, kod njega sam igrao najbolji fudbal i imao najzapaženiju ulogu u svojoj karijeri", rekao je Šćekić: "Ja sam isti igrač i prošle i ove godine. Samo je do načina igre na koji neki trener želi da igra, koji mu više odgovara. Ja sam znam šefa Stanojevića iz prethodnog perioda i sad mi je mnogo lakše da se prilagodim načinu igre. Hvala Bogu, pripreme su prošle bez povreda i stvarno sam ih odradio jako dobro", rekao je Šćekić koji se na premijeri nove sezone našao u startnoj postavi protiv Napretka.

Vidi opis Partizan će biti totalno drugačiji! Šćekić za MONDO: Obradovao sam se povratku Stanojevića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 25 25 / 25

U novoj sezoni Partizan će izgledati potpuno drugačije, a u novom sistemu važnu ulogu mogao bi da ima Aleksandar Šćekić. "Ove sezone biće totalno drugačiji fudbal. Nećemo igrati kao što smo igrali prošle sezone. Šef Stanojević ima svoj način rada i svoju viziju fudbala. Nadam se da će Partizan izgledati znatno drugačije i sa što manje primljenih golova. Došao je Arijaga, odigrali smo jednu utakmicu zajedno i mislim da smo protiv CSKA dobro izgledali na terenu. Zadovoljan sam i kako je izgledala čitava utakmica i kako smo nas dvojica funkcionisali", rekao je crnogorski fudbaler i otkrio da bi mogao da bi mogao da igra kao u prvom mandatu: "Pošto prethodne sezone nisam imao mnogo utakmica, mislim da će mi biti potrebno malo utakmica da se vratim. Mislim i nadam se da ću sada biti još bolji."

Tokom predstojeće sezone Aleksandar Šćekić će po prvi put u karijeri imati ulogu mentora mladim fudbalerima koji se tek probijaju u prvi tim. Biće drugi najstariji igrač beogradskih crno-bijelih, odmah iza Bibarsa Natha, a šef stručnog štaba oslanjaće se na njega kada god je na terenu.

"Prvi put sam se našao u ovoj ulozi, ranije je uvijek bilo dosta starijih igrača... Sada sam najstariji u ekipi poslije Natha. Znam šta to znači, teret i pritisak, ne bježim ni od čega. Mogu to da nosim na svojim leđima. Ja im svaki dan pričam, i na treningu i van treninga. Moraju da znaju šta treba i kako to treba. Ja to treba da prenosim na njih, kako bi čitav klub bio bolji", rekao je Šćekić i dodao: "Šef Stanojević me ne gleda drugačije, isti je kao prvi put. Moram da budem najbolji na treningu i na terenu, da bi svi ostali vidjeli mene kako radim i da bi oni onda radili još više."

Kao i trener Partizana Aleksandar Stanojević, centralni vezni Šćekić ističe da je ekipi falilo nekoliko dodatnih dana za pripreme. ali, to će riješiti u hodu! "Očekivanja su uvijek velika, mi moramo da idemo na prvenstvo, na kup, da prođemo u Evropi... Falilo nam je možda jedno nedjelju dana, ali kad prođu dva kola sve će se to sklopiti i doći na svoje mjesto", zaključio je Šćekić.

(MONDO, Dušan Ninković)

BONUS VIDEO: