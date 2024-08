Alesandro dao gol, pogledao u nebo i odmah se sjetio Mihe: Danas sam mnogo mislio na Sinišu, on mi daje snagu!

Zet Siniše Mihajlovića Alesandro Voljako je stvorio poseban odnos sa njim i sada mu je posvetio najbitniji gol u karijeri.

Đenova je počela takmičenje u Seriji A i to sa odličnim rezultatom. Odigrali su 2:2 sa Interom, a prvi gol na meču postigao je Alesandro Voljako, zet Siniše Mihajlovića! Ovaj 25-godišnji štoper je od 2021. godine oženjen sa Virdžinijom Mihajlović, a pogodak je između ostalih posvetio i zetu!

"Posveta? Definitivno mojoj porodici, mojoj ženi, mojoj ćerki i mom najboljem prijatelju koji me obično 'premlati', ali mi je danas rekao da ću postići gol. I danas sam se osjećao čudno, mnogo sam mislio na Sinišu. Čini se i očigledno da se to kažem, ali za mene nije, u posebnim trenucima se osjećam veoma blisko s njim. Mislio sam na njega i, kao i uvijek, kada mi je potrebno da sebi dam tu snagu, on je taj koji to čini za mene", rekao je Voljako poslije meča.

Na ovom meču je poslije Voljakovog gola izjednačio Markus Tiram na asistenciju Barele, a onda je Tiram na dodavanje Fratesija preokrenuo na 2:1. Ipak u 95. minutu sviran je penal Đenovi i Žunior Mesijas je prvo promašio, a onda je lopta opet došla do njega i postavio je konačnih 2:2.

SINIŠA OBOŽAVAO UNUKU I ZETA!

"Violante, znam da ćeš kad odrasteš pričati da imaš dedu superheroja kog voliš mnogo", napisala Virdžinija Mihajlović kada je jednom prilikom objavila sliku Siniše Mihajlovića sa unukom. Inače, kada je saopštila ocu da je trudna on nije mogao da sakrije emocije i zaplakao je kada je čuo lijepe vijesti.

I sa zetom Alesandrom je imao odličan odnos Siniša Mihajlović što se i sada vidi pošto je odlučio da mu posveti do sada vjerovatno najbitniji gol u karijeri. Alesandro je inače Štoper, počeo je karijeru u Bariju pa je prešao u Juventus, ali tu nije dobio šansu. Igrao je za Padovu i Pordenone prije dolaska u Đenovu koja ga je prvo pozajmila Beneventu, a onda mu dala šansu. Igrao je za sve mlađe selekcije Italije od U15 do U21 nivoa, ali još uvek nije debitovao za A tim. Kako je krenuo sezonu i kakva je konkurencija u timu "Azura" mogao bi uskoro da se probije i do prvog tima.

