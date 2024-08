Delije hoće punu "Marakanu" za Bode Glimt: Cijeli stadion će biti crveno-bijeli, sprema se spektakl!

Navijači Crvene zvezde planiraju da stadion oboje bojama svog kluba na meču protiv Norvežana.

Crvena zvezda je na startu evropske sezone izgubila 2:1 od Bode Glimta u Norveškoj, a sljedeće srijede slijedi revanš na stadionu "Rajko Mitić". Nakon prvog, uslijedio jei drugi poziv najvatrenijih navijača da se na tom meču napune tribine.

"Delije i Zvezdaši, sada već po tradiciji, prva evropska na Marakani je rezervisana za crveno bijele tribine. To znači da svako obuče dres i dođe na stadion. Ovo je akcija koja će se nastaviti i narednih godina, Bože zdravlja, tako da je vrijeme polako da već svako ko posjećuje naš stadion ima u kući dres svog kluba. Navijački, to nije odjeća koju današnji posjetioci, čak i drugih tribina ne samo Sjevera nose ali treba barem jednom godišnje da se podsjetimo kako je sve počelo. Na travi iza zgrade, na golovima od četiri dukserice, dok čekaš ručak kući, pa kad završiš ponovo na fudbal da budeš jedan od tvojih omiljenih igrača.

To su stvari koje ne smiju da se zaboravljaju, jer je sport, fudbal, pripadnost klubu od malena osnova za jednog navijača. Želimo ovim putem i mlađim generacijama koje su možda preskočile ovakav vid odrastanja, da ukažemo na to kako u stvari ide redoslijed ako stvarno za sebe želiš da kažeš, ostaću tu dok me noge budu služile! Zato u srijedu, dres na sebe i da ponesemo sva svoja sjećanja iz onog parka ili terena iza zgrade, kada smo bili daleko od stadiona i daleko od naše tribine, ali smo krenuli da volimo! Najiskrenija i najčistija emocija i ljubav i uvijek je lijepo vraćati se na nju jer taj osjećaj ne blijedi i na zaboravlja se. Nadamo se da će cijeli stadion prepoznati stvarnu vrijednost ove akcije i da će se priključiti, da svi budemo Zvezdina djeca ovih 90 ili možda 120 minuta. Ponesi dres, svi na stadion", stoji u pismu Delija.

