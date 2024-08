Hrvat pao na doping testu pa se žalio, ali dobio još veću kaznu – Vušković suspendovan do 2026!

CAS produžio suspenziju za hrvatskog fudbalera iz Hamburga.

Izvor: Youtube/HSV/printscreen

Fudbaler HSV-a Mario Vušković već dvije godine je van terenazbog korištenja dopinga, a pokušaj da obori suspenziju nije mu uspio, Naprotiv, dobio je još veću kaznu.

Nekadašnji igrač Hajduka žalio se Sudu sa sportsku arbitražu (CAS) zbog suspenzije koja mu je izrečena 15. novembra 2022. godine, vjerovatno nadajući se da će moći da nastavi sa igranjem od ove sezone, međutim, to se neće desiti.

CAS je to odbio, ali je uvažio žalbe Njemačke anti-doping agencije (NADA) i Svjetske anti-doping agencije (WADA) te mu produžio kaznu na još dvije godine.

Kako je najavljeno Vušković i njegov tim će pročiti odluku koja je donesena, objavio je HSV:

„Igrač i klub mole za strpljenje tokom ovog procesa koji će potrajati neko vrijeme. Nakon toga HSV i Vušković će obaviti interne razgovore , procijeniti situaciju i donijeti odluku o narednim koracima“, stoji u saopštenju.

Vušković je "pao" prilikom testiranja koje je obavljeno u novembru 2022. a uzorak koji je dostavio pokazao je da je pozitivan na EPO, odnosno doping preko krvi. On je potom zatražio novo testiranje, ali je i B uzorak bio pozitivan, te je dobio dvogodišnju suspenziju koja je sada produžena do jeseni 2026. i sada je upitno da li će on i nastaviti karijeru.