Predsjednik FSRS potvrdio: Uskoro rekonstrukcija Borčevog stadiona!

Banjalučani bi svoje evropske i domaće protivnike uskoro trebalo da dočekuju na rekonstruisanom Gradskom stadionu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon što je banjalučki Borac ostvario istorijski uspjeh plasmanom u ligaški dio Konferencijske lige, u javnosti su se pojavile glasine o rekonstrukciji Gradskog stadiona u Banjaluci, kako bi on zadovoljio uslove UEFA, a sada su te informacije i potvrđene.

Tokom premijere dokumentarnog filma "Evo gola" na Gradskom stadionu u Banjaluci u utorak uveče predsjednik Fudbalskog saveza RS i aktuelni predsjednik FSBIH Vico Zeljković potvrdio je da će uskoro biti prezentovan projekat kompletne rekonstrukcije Gradskog stadiona.

"Ovih dana kada je Borac ostvario svoj najveći uspjeh u istoriji kluba plasmanom u grupnu fazu UEFA takmičenja, to je privilegija za današnju generaciju, ali i obaveza da se nastave raditi dobre stvari. Unazad sedam, osam godina uradilo se dosta toga dobrog, počev od sanacije glavnog terena, rekonstrukcije reflektora, izgradnje pomoćnog terena sa vještačkom travom, ali ono što je prioritet i što ćemo mi kao Fudbalski savez RS povesti ideju i iza čega ćemo stati, to već pripremamo i planiramo da to uskoro sa ljudima z Borca prezentujemo, je to da se uđe u kompletnu rekonstrukciju Gradskog stadiona. To ćemo uraditi zajedno sa gradskom insitutucijama i Vladom RS, jer sigurno da ovaj stadion zaslužuje da u budućem vremenu dočekuje evropske ekipe ispunjavajući sve uslove i da bude dobar domaćin. Stadion je dobio zeleno svjetlo od UEFA, ali je stavljeno do znanja da je potrebna rekonstrukcija i mi ćemo pokušati kao FSRS i sa FK Borac i institucijama da prezentujemo taj projekat javnosti i da uđemo onda u realizaciju", najavio je Zeljković.