Priča o pobjedi fudbala i života! Premijerno prikazan dokumentarac „Evo gola“!

Na Gradskom stadionu u Banjaluci premijerno prikazan dokumentarac "Evo gola", priča o čuvenom finalu Kupa Republike Srpske između banjalučkog Borca i prijedorskog Rudara.

Dokumentarni film „Evo gola“, priča scenariste i producenta Ljubomira Tešinića o dvomeču finala Kupa Republike Srpske odigranom u decembru 1995. godine održana je u utorak uveče na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Na mjestu gdje je održan revanš finala okupili su se njegovi akteri, ljudi iz svijeta fudbala i filma, ali i mlađe generacije koje su možda i po prvi put čuli priču o prvom fudbalskom meču odigranom poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma.

Autor filma istakao je da te dvije utakmice nisu bile samo puki sportski događaj, to je bila jedna kolektivna katarza naroda koji je patio od prethodne četiri godine i da su njihov dolazak na stadion i odigravanje tog finala bili slavljenje života, a ne samo igra.

U filmu "Evo gola" pokupava se dočarati i tadašnje ratno vrijeme, sve ono što je prethodilo odluci da se tek po završetku rata ponovo zagra fudbal.

"Mi smo se trudili da stvorimo atmosferu duha tog vremena, kako se točilo gorivo, odakle se ide, kako se ide u školu, kako se grijalo u školi, kakav je javni prevoz. To je nezamislivo, to se ne može opisati. Da bismo to doživjeli mi smo morali da imamo dobar arhivski materijal i to je bilo najizazovnije. Reditelj Suzana Lazić je provodila desetine sati skupljajući i pregledajući taj materijal", rekao je Tešinić.

Više od arhivskih snimaka o tadašnjim uslovima govore i sami akteri filma, fudbaleri jednog i drugog tima koji su gotovo preko noći zamijenili vojničke uniforme dresovima svojih klubova.

"Trener je odveo ekipu u Valjevo na pripreme i tada je rekao 'Ja sam doveo svoju djecu da ih nahranim'", svjedoči u filmu fudbaler Rudar Prijedora Željko Macura.

Revanš finala odigran u Banjaluci 23. decembra 1995. godine ostaće upamćen po nevjerovatnoj posjeti od preko 25.000 ljudi, što je prema riječima predsjednika FSRS, Vice Zeljkovića, pokazalo koliko emociju nosi fudbal i da je fudbal i u teškim vremenima dao nadu u bolje sutra.

"Ta utakmica je imala poseban motiv, sigurno da može biti vodič za budućnost i dobar motiv da se mi trudimo da pronalazimo što bolje ideje da poboljšamo infrakstrukturu ali i da vratimo publiku na stadione. Evo mogli smo u prethodnih mjesec dana vidjeti oveje kako je bio ispunjen stadion do zadnjeg mjesta i ta slika je obišla Evropu. To je nešto na čemu ćemo da radimo, ali potrebni su dobri rezultati naravno da publika dođe“, rekao je Zeljković.

Scenarista filma i dugogodišnji sportski novinar, Zoran Prnjatović, koji je i sam bio prisutan na stadionu u Banjaluci tog decembra 1995. Godine, rekao je da je pisanje scenarija bio izazov, ali i zadovoljstvo. On je istakao da ga je ganulo to što su svi sagovornici bili apsolutno za to i bili prezadovoljni što se film snima, te da se tadašnja energija i takva posjeta na stadionu teško može ponoviti.

"Dok smo snimali film stalno je provejavalo to pitanje da li se to uopšte može ponoviti. Tolike utakmice sam pratio uživo, pratio iz studija, ta atmosfera, možda dijelom što sam bio mlad, ali i slušajući sve sagovornike i aktere svi dijelimo isto mišljenje da je to neponovljivo i zaslužuje ovaj film da se ovekovječi i da se ne zaboravi. Uvijek čovjek kaže može biti bolje, eto daj Bože da ovaj stadion i svi stadioni budu puniji“, rekao je Prnjatović.

Dokumentarni film "Evo gola“ priča je o tadašnjim fudbalerima, a jedan od njih, sada trener Vlado Jagodić ističe da je izuzetno važno da ga pogledaju i današnje generacije fudbalera.

"Ovo treba da ide sa generacije na generaciju i ne treba zaboravljati to što je bilo. Ja evo prvi, trenutno sam u Slogi i pričam o ovom filmu i oni jedva čekaju da ga vide“.

Osim njega, strijelac u tom dvomeču, ali na suprotnoj strani bio je i Slaviša Kralj. Bivši fudbaler Rudara priznaje da je tada sa svojim igračima tugovao zbog poraza, ali da je taj duel bio više od pukog finala.

"Ja sam to doživio kao veliku pobjedu fudbala. Rudar je u tom trenutku bio iskusnija ekipa i možda blagi favorit, ali ta Borčeva mladost, pa i fortuna, su učinili da oni slave. Smatram da smo svi mi zajedno bili pobjednici, bez obzira što se tada nismo radovali. Bila je to velika pobjeda fudbala i pobjeda života naroda koji se poslije rata i svih teškoća skupio ovdje. I ne jednom. I tri dana ranije, u onoj magli, skupilo se 30.000 ljudi pa je uakmica ipak odložena. Dva puta je banjalučki stadion bio pun, narod se poželio života, poželio se fudbala. Zato svaka čast svim autorima filma“, istakao je Kralj.

Dokumentarni film „Evo gola“, prema najavama autora, trebao bi da bude prikazan i u Prijedoru, a biće pretočen i u dokumentarnu seriju u tri nastavka.