Bora Đorđević pjevao Mbapeu i Pogbi zbog Hrvata: Slavite Oluju i puštate Tompsona, ne mogu za vas nikako!

Bora Đorđević je bio veliki fudbalski zaljubljenik, a na Svjetskom prvenstvu u Rusiji imao je svoje favorite.

Izvor: MN PRESS

Borisav Bora Đorđević bio je veliki muzičar, a pored muzike fudbal mu je bio velika ljubav. On je poslije Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine oštro kritikovao postupke Džerdana Šaćirija, a iako se zna da prema Hrvatima nije imao simpatije, morao je da im prizna da su na tom turniru odigrali sjajno.

"Hrvati, bez diskusije, iako nikad neću moći da navijam za njih. Nemam nikakav problem da im čestitam, da im skinem kapu na fudbalskom ostvarenju. Zaista imaju fantastičan vezni red. Sve vrijeme su djelovali kao tim koji se nikada ne predaje. To što ja navijam za njihove protivnike, to je moja stvar. A kako da navijam za njih kad oni sportske događaje i dalje najavljuju kroz 'Oluju' i tako se motivišu", rekao je tada Bora Đorđević.

Ipak, on je i pored svega imao vjerne fanove u Hrvatskoj koji su obilazili njegove koncerte. Takođe poznata je ona anegdota kada mu je jedan navijač dobacio šal Hajduka iz Splita.

"Postoje fan-klubovi u Zagrebu, Varaždinu, Čakovcu, u cijeloj Istri. Evo, prije neki dan mi je u Sloveniju, gdje živim, došla grupa od 20 članova 'Torcide'. Navijači iz Splita su mi bacili šal Hajduka. Okačio sam ga oko vrata i dobacio im: 'Imate pozdrav od 'delija' sa sjevera'. Tako je naš susret završen neriješeno. I niko se nije ljutio. Zaista, imam dosta fanova u Hrvatskoj, ali ću ih imati manje, zasigurno...", rekao je tada Bora i objasnio zašto:

"Zbog stihova: 'Ko probuši Subašića, častiću ga gajbom pića' i 'Vida, koji ti je klinac, jesi li ti Ukrajinac?'. Pred finale pjevam iz svega glasa: 'Nek Pogba Pol da neki gol' i 'Mbape, brate, puni Hrvate!'"

Istakao je da iako su u fudbalu bolji Hrvati, Srbe ne mogu da stignu u humoru i muzici, a čudio se tome što se pobjede nacionalnog tima slave uz Tompsonove pjesme.

"Nije mi jasno šta im znači da pjevaju Tompsonove pjesme u svlačionici? Možda nemaju boljeg, možda je on najbolji hrvatski živi pjesnik.On ima interesantne, čak odlične spotove. Ima pristojne ljubavne pjesme. To kao muzičar mogu slobodno da kažem i to ne treba zanemariti. Generalno, ne smeta mi ni njegovo rodoljublje dok ne pređe u šovinizam", objasnio je tada Bora Đorđević.