"Piksi je sada u pravu, bravo i čestitke!" Velike pohvale za selektora Stojkovića!

Po riječima trenera Dragomira Okuke, Dragan Stojković Piksi je pravi izbor za selektora u ovom trenutku.

Fudblaska reprezentacija Srbije ušla je u novo izdanje Lige nacija sa potpuno novim timom. Već u prvom kolu protiv Španije debitovali su Kosta Nedeljković, Jan Karlo Simić i Kristijan Belić. Naredna okupljanja Srbije mogla bi da donesu još poziva za mlade fudbalere koji u budućnosti treba da budu okosnica tima, a iskusni trener Dragomir Okuka zadovoljan je zbog toga.

On je pohvalio Piksija za urađen posao u septembru, na prvom okupljanju nacionalnog tima posle Evropskog prvenstva. Kako ističe, treba pohvaliti selektora za urađen posao, osvojen bod i podmlađivanje tima. Okuka u potpunosti vjeruje da je Dragan Stojković Piksi prava opcija za mjesto selektora Srbije!

"Moramo reći da je bio težak momenat za naš fudbal, selektora i stručni štab, poslije Evropskog prvenstva, svi su izgubili povjerenje, izuzetno je težak momenat. Ekipa je odigrala odličnu utakmicu, u pravom momentu, protiv pravog protivnika – šampiona Evrope. Rezultat koji vraća povjerenje u fudbal. Veliko bravo i čestitke stručnom štabu, Piksiju i timu. Ne samo zato što je uzeo bod protiv prvaka Evrope, nego što je uspio da podmladi ekipu. Sama reakcija publike, veliki pljesak, bravo i čestitka", rekao je Dragomir Okuka tokom gostovanja u jutarnjem programu "Prve".

Srbija je na meču protiv Španije igrala bez okosnice tima sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj, a ostavljeni utisak bio je izuzetno dobar. Piksi je šansu dao mlađim fudbalerima, oni su vratili energijom i zalaganjem, a kao nagrada stigao je bod protiv šampiona Evrope. Taj rezultat pokazuje da je nacionalni tim na dobrom putu.

"Nije bilo 12 igrača iz Njemačke, a imali smo tri debitantna. On je izjavio da nijednom igraču nisu vrata zatvorena. Nije se nikoga odrekao. Po mojoj procjeni, ako smo istrpjeli Piksija za ova tri ciklusa, slabih igara, nije bila katastrofa na EURO, ali nije neuspjeh. Ne treba imati dileme, treba vjerovati u Piksija i njegov rad. Trebalo bi on to da nastavi. Moramo da vidimo večerasnju utakmicu, ali nemamo dilemu da treba da nastavi. Sada je Piksi u pravu, dobro je reagovao kada su bili otkazi, ostavio je otvorena vrata svima, nije 'čačkao'. Napravio je izvanredan potez", zaključuje Okuka nakon prvog meča Srbije u novom ciklusu.

Nova Srbija moraće da stvori i nove vođe nacionalngo tima na terenu, produžene ruke selektora Stojkovića. "Lidera nikada nije stvarao trener, već igra i tim. Njemu su otkazali "najvredniji igrači", ali Piksi nije plakao, stavio je u drugi plan da ne optereti ekipu koja će igrati. Nije tražio razloge, zašto neće da igraju. Zadržao je mirnoću, pokazao hrabrost, dao šansu novim igračima i debitantima. To je dalo dobar rezultat. Mogli smo da izgubimo, pobedimo. Nadam se da je ovo utakmica koja je pokazala da sa dovoljno borbe, požrtvovanosti možeš da napraviš dobar rezultat", zaključio je fudbalski trener.