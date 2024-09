Ronaldo je najpopularniji čovjek na svijetu: Niko mu nije ni do koljena, milijarda uz njega

Kristijano Ronaldo došao je do nevjerovatnog broja - milijarda pratilaca na društvenim mrežama.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Kristijano Ronaldo postavio je novi rekord, ovog puta van terena. Naime, fudbaler Al Nasra iz Saudijske Arabije objavio je da ga na društvenim mrežama prati milijardu ljudi.

Ronaldo kao jedan od najboljih fudbalera svijeta ima razlog više da bude ponosan na svoj uspjeh. Portugalac nije krio oduševljenje zbog velikog broja pratilaca: "Ispisali smo istoriju - milijarda pratilaca. Ovo je mnogo više od broja. To je svjedočanstvo naše zajedničke strasti. energije, ljubavi prema igri i mnogo više od toga", napisao je Ronaldo.

Kapiten reprezentacije Portugala potom je nastavio: "Od ulica Madeire do najvećih stadiona na svijetu uvijek sam igrao za svoju porodicu i vas, a sada nas ima milijardu i svi smo zajedno. Bili ste uz mene u svim životnim okolnostima, usponima i padovima. To putovanje je naše zajedničko i dokazali smo da za nas nema granica. Hvala vam što ste vjerovali u mene i što ste dio mog života. Najbolje tek dolazi i nastavljamo da se borimo, pobeđujemo i ispisujemo istoriju zajedno", istakao je Ronaldo.

Ronaldo će 5. februara napuniti 40 godina i uspješno dokazuje da je to samo broj, pošto se i dalje nalazi u sjajnoj formi. Trenutno nosi dres Al Nasra iz Saudijske Arabije, ali je najveći dio svoje karijere proveo u Realu sa kojim je četiri puta osvojio Ligu šampiona. U klubu iz Madrida je bio od 2009. do 2018, a onda je karijeru nastavio u Juventusu čije je boje branio do 2021.