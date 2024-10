Konferencijska liga stiže u Banjaluku - Gradski stadion u novom ruhu! (FOTO, VIDEO)

Dosta je novina na Gradskom stadionu pred dolazak Panatinaikosa na meč Konferencijske lige.

Dok se ekipa Borca sprema za istorijski duel protiv Panatinaikosa u prvom kolu Konfrencijske lige (četvrtak, 21 čas) užurbano teku i posljednje pripreme na Gradskom stadionu u Banjaluci gdje je dosta novina.

Da bi Banjuzčani mogli da igraju na svom stadionu morali su da budu ispunjeni brojni propisi UEFA, tako da je mnogo posla bilo pred banjalučkim klubom, a konačan rezultat vidjećemo u četvrtak na utakmici protiv Panatinaikosa.

Nešto više od dva dana prije početka utakmice zavirili smo na Gradski stadion gdje smo zatekli ljude iz UEFA zadužene za brendiranje, te se uvjerili da je u proteklom periodu dosta toga urađeno kako bi stadion poprimio novi izgled, te ispunio zahtjeve UEFA.

Adaptiran je ređen novi prostor za VIP goste, sređene unutrašnjost stadiona, kao i hodnici prema svlačionicama, uređena je i sala za konferencije za novinare i postavljene nove klupe za rezervne igrače.

Jedna od manjih novina na utakmici protiv Panatinaikosa biće i striktno označen prostor za zagrijavanje igrača, tu su i pozicije za TV kuće sa pravom prenosa, kao i prostor za njihove "blic intervjue".

Na istočnoj tribini gdje će biti smješteni navijači Panatinaikosa, a očekuje se dolazak oko 350 pristalica grčkog kluba, postavljene su ograde i formirana tampon zona, uređen je i asfaltiran prostor iza sjeverne tribine, a kod zapadne tribine napravljen je kutak gdje će navijači moći da dođu do osvježenja.

"Dosta toga je urađeno u proteklih mjesec, mjesec i po otkako smo izborili nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige. Zahtjevi su veliki, stadion je staromodan, da tako kažem, tako da određene preinake radimo posljednjih mjesec dana. Stigli smo sve na vrijeme, radimo sve što je potrebno i vjerujem da ćemo biti prvi stadion četvrte kategorije u BIH", rekao je direktor kluba Dejan Čato.

Ovom sanacijom i novinari su dobili bolje uslove za rad, na sjedištima rezervisanim za njhi sada su i stolovi i internet veza, a na dijelu iznad zapadne tribine uređen je i prostor za medije u kojem će nesmetano moći da rade prije, za vrijeme i poslije utakmice i zvaničnih treninga.

"Jedan od zahtjeva jeste omogućavanje boljih uslova i za novinare i za sve ostale koji su na utakmici i za nas je to svakako dobro da se stadion digne na viši nivo u svakom pogledu. S druge strane i estetike radi postoje pravila UEFA i drago nam je da će se to srediti, to će svakako ostati ovdje", dodao je Čato.

Kako su najavili iz Borca neće se stati na trenutnoj sanaciji stadiona za potrebe Konferencijske lige, već je u planu potpuna rekonstrukcija Gradskog stadiona.

"U proteklih godinu dana radimo na tome i u procesu smo izrade idejnog rješenja rekonstrukcije. To radi jedna agencija iz Evropske unije koje je sertifikovana od strane UEFA i zadovoljiće sve ove uslove sa kojima se mi sada susrećemo. Stadion svakako zahtjeva rekonstrukciju i u narednih par dana bi trebalo da bude predstavljeno javnosti idejno rješenje, a potom bi se rekonstrukcija trebala odvijati u fazama, bez ugrožavanja odigravanja utakmica u svim takmičenjima. Rekonstrukcija će podrazumijevati i izgradnju južne tribine, adaptaciju istočne tribine, renoviranje zapadne tribine i još mnogo toga da će biti potrebno dosta vremena, ali će stadion poslije izgledati potpuno drugačije“, istakao je direktor Borca.

