Mnogobrojni sportisti poslali poruku ljudima pogođenim poplavama: Niste sami!

Pročitajte šta su Đenaro Gatuzo, Svetislav Pešić, Ivajlo Petev, Sergej Baraberez, Mladen Žižović, Emir Spahić, Savo Milošević i mnogi drugi poručili ljudima koji su pogođeni katastrofalnim poplavama u BiH.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom sinoćnjeg emitiranja humanitarne večeri na kanalima TV Nove i N1, a u saradnji sa Udruženjem Pomozi.ba prikupljeno je 1.234.393.33 KM koje će biti usmjerene za pomoć stanovništvu u poplavljenim područjima.

Od telefonskih poziva građana Bosne i Hercegovine prikupljeno je 251.646 KM, a akciji su se pridružile domaće i strane kompanija, koje su na račun Udruženja Pomozi.ba uplatile donacije u vrijednosti od 982.747,33 KM.

U pozivnom centru ove dvije televizije prisustvovale su brojne javne ličnosti iz Bosne i Hercegovine i regije. Video poruke podrške ljudima poslali su i mnogi sportisti, sportski stručnjaci i treneri.

Na telefone su se javljali mnogi iz svijeta sporta, kao što su Elvir Bolić, Ismail Barlov i Ismail Zulfić, Husref Musemić, Denić Ćorić kao i nekoliko fudbalera Željezničar i Sarajeva, cjelokupni stručni štab reprezentacije BiH predvođen selektorom Barbarezom, Vlatko Glavaš, Irfan Peljto...

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Video poruke podrške ljudima poslali su i mnogi sportisti, sportski stručnjaci i treneri iz BiH i regiona, ovo su samo neke od poruka:

Ovo dokazuje da ima važnijih stvari od fudbala, mi želimo i velika je odgovornost da podržimo ovakve stvari i učestvujemo u njima. Zato smo usred priprema došli, nije se ni postavljalo pitanje samo smo čekali na vrijeme i znak kada da dođemo. Svaka riječ je suvišna, maksimalno saosjećam sa tim ljudima, to su stvari koje ne možemo osjećati jer nismo to osjetili. U petak ćemo pokušati dati doprinos da obradujemo nekog, znam da nije vrijeme za osmijehe i radost, ali da barem borbeno i časno pokažemo da mislimo na njih - Sergej Barbarez.

Najmanje što možemo u ovom trenutku je pozvati humanitarni broj i učini porodicama nastradalim jednu malu pomoć. Još jedan put vam poručujem držite se i svi smo sa vama – Svetislav Pešić.

Pozdrav svima, ovdje trener Gatuzo. Želim uputiti apel povodom tragedije koja se dogodila u Bosni. Molim vas da pomognete unesrećenima i da pošaljete poruku pružajući pomoć svima koji su u nevolji pozivom na broj 17039. Molim vas, računam na vas. Moramo pomoći ljudima koji su izgubili članove obitelji i imovinu i kojima je sada jako teško. Veliki zagrljaj svima. Budite jaki - Đenaro Gatuzo.

FK Borac je uz vas. Mi smo tu da pomognemo, da pružimo podršku i da znate da niste sami u ovom teškim trenucima - Mladen Žižović.

Ono što smo vidjeli proteklih dana je nešto što nikog normalnog ne može ostaviti ravnodušnim. Sve one bujice i provalije koje su ostale, to je strašno kako ostati ravnodušnim. Tim ljudima mogu samo obećati da neće ostati sami dok je nas. Mi ćemo to zajedno izgraditi. Žao mi je zbog žrtava, a živ čovjek sve napravi. Porodicama koje su izgubile nekog želim da izrazim saučešće. U ovom trenutku govorim od srca i mogu im poručiti da smo uz njih i da ćemo graditi dok ne izgradimo - Emir Spahić.

Dragi moji Bosanci i Hercegovci niste sami. Srcem za naše ljude, pozovite humanitarni broj. Voli vas vaša Lana Pudar - Lana Pudar.

U svoje ime i u ime kluba želim da izrazim saučešće porodicama nastradalih. Želim im poslati poruku da nisu sami i mi smo svi uz njih. Nadam se da će ovo što prije proći i kako kažu život ide dalje i nadam se da ćemo im svima biti vjetar u leđa da idu dalje - Denis Ćorić.

Solidarnost treba da bude na visokom nivou, to je jedna od ljepših osobina kod ljudi i nadam se da će u ovom momentu doći do izražaja. Tim ljudim treba pomoći što prije jer mnogi su ostali bez kuće i ognjišta, a zima dolazi - Vahid Halilhodžić.

Svim srcem sam uz naše ljude, pozivom na 17039 za početak da počnemo da pomažemo te ljude i nadam se da će ovakvih akcija biti i u narednim danima - Savo Milošević.

Poplave su odnijele živote, imovinu, ali nisu odnijele vašu dobrotu. Pozovite na 17039 jer je pomoć vaša jako potrebna - Ivajlo Petev.

Rane će ostati, ali da barem pokušamo ljudima obezbijediti nešto. Ono što me raduje je kako su se ljudi zbližili, nema više vjera, nacija, religija ni ničega - Goran Karačić.

Srcem za naše ljude, voli vas Meša Baždarević - Mehmed Baždarević.

Podsjećamo, broj za pozive ostaje aktivan do daljnjeg, a ukoliko donirate sredstva iz inostranstva, evo kako to možete učiniti:

Bank name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE: UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Poplave 2024