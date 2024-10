Zvanično - Zlatan Nalić treći put u Slobodi!

Zlatan Nalić se vratio na kormilo Tuzlaka.

Zlatan Nalić se definitivno vraća na klupu tuzlanske Slobode!

Nakon što je novi predsjednik Tuzlaka Azmir Husić uručio otkaz Marku Maksimoviću, trenersko mjesto ostalo je upražnjeno.

Međutim, dvadesetak dana poslije promjene rukovodstva i odlaska banjalučkog stratega, postalo je jasno da će trenersku palicu do kraja sezone preuzeti komandu nad crveno-crnima, što je potvrđeno i u elektronskom sistemu Komet.

Biće ovo treći put da Nalić preuzima ulogu trenera u Slobodi. Prvi put je stigao polovinom 2018. godine, te vodio ekipu u Premijer ligi BiH kroz sezonu 2018-19. U prvom mandatu odradio je 33 meča i upisao 11 pobjeda, sedam remija i 15 poraza.

Od marta do oktobra 2020. godine bio je na mjestu trenera Tuzla sitija, a potom nikoga nije trenirao do do ljeta prošle godine, kada je ponovo preuzeo Slobodu. Kroz takmičenje u Prvoj ligi FBiH uveo je ekipu u Premijer ligu BiH, a tokom drugog mandata na 33 meča imao je 23 pobjede, šest remija i četiri poraza.

Uslijedio je ovog ljeta šokantni rastanak sa klubom, na mjesto trenera je stigao Maksimović, ali se na klupi zadržao samo dva mjeseca prije nego što je Nalić ponovo stigao u klub.

Inače, u preostalom dijelu trenerske karijere, Nalić je vodio mladu reprezentaciju Švedske i turski klub Prespa Birlik.

