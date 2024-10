Vozio auto "Opel Corsa" i stigao do Zlatne lopte! Rodri prao veš sa studentima, sad je najbolji fudbaler svijeta

Sjajna je životna priča skromnog Rodrija, osvajača Zlatne lopte i novog najboljeg fudbalera na svijetu.

Rodri (28), dobitnik Zlatne lopte "Frans fudbala" ispisao je u ponedjeljak istoriju španskog fudbala, jer je prvi igrač iz te zemlje koji je dobio to priznanje još od 1960. godine i Luisa Suareza, legende Barselone.

Rodri je igrač Mančester sitija od 2019. goidine, kada je Pep Gvardiola za samo godinu dana njegovog boravka u Atletiko Madridu shvatio da je igrač koji će mu na duge staze riješiti sve probleme u veznom redu. Na njegov zahtjev "građani" su aktivirali "izlaznu" klauzulu iz Rodrijegov ugovora, oborili Sitijev dotadašnji rekod pri kupovini nekog igrača i doveli ga za 70 miliona evra.

U današnjoj eri, kada su kompletni promašaji poput Junajtedovog Antonija plaćani čak 95 miliona evra, Rodrijev transfer u Siti iz svakog ugla mora se posmatra i kao potpuni pogodak. I svaki cent je isplatio.

Može se zaključiti da je skromni, izuzetno snažni (190 cm) i fenomenalno tehnički obučeni defanzivni vezista Sitija napravio revoluciju na svojoj poziciji. Uglavnom neatraktivne poslove obavlja na takav način da ne samo da postiže važne golove, već je i po njegovom gabaritu i po znanju nemoguće ne vidjeti koliko utiče na igru Gvardioline ekipe.

"Ko bi trebalo da osvoji Zlatnu loptu? Rodri", rekao je kratko i jasno menadžer Sitija. "Najbolji je i evo, recite vi meni ko je najbolji, hajde tako da postavimo stvari. Uvijek sam mislio da je Zlatna lopta nagrada za Mesija i Kristijana i vidite šta oni rade i u ovim godinama, da Mesi postiže po tri gola za reprezentaciju. A, da ja mogu da biram, odabrao bih Rodrija", kazao je Gvardiola u najavi ceremonije u Parizu.

U odsustvu svih članova Real Madrida, u znak protesta zato što Vinisijus Žunior nije dobio nagradu, Rodri je tako krunisan u Parizu, u noći koju nikad neće zaboraviti. Zbog teške povrede, koja će ga odvojiti od fudbala do kraja sezone, došao je na štakama u teatar Šatle i primio nagradu, zahvalivši svojoj porodici, supruzi, svima koji su bili uz njega i kada je bilo dobro i kada nije.

Posebno je isticao Rodri u tim trenucima vrijednosti koje su mu roditelji usadili i kojih se drži do danas. Nema Instagram, ne eksponira se javno izuzev na terenu i dobro shvata da ga zato mnogi ne znaju privatno, bez obzira na to što je sa Sitijem osvojio niz titula Premijer lige, Ligu šampiona 2023. kao najbolji igrač takmičenja, sa Španijom Evropsko prvenstvo ovog ljeta...

Rodri je rođen 22. juna u Madridu i sa 11 godina stvoren je nagovještaj da bi mogao da uspije u fudbalu, kada je iz lokalnog tima Rajo Mahadaonda prešao u Atletiko Madrid. Međutim, šest godina kasnije Atletiko je napravio veliku grešku kada ga je izbacio iz tima jer je procijenjeno da nije dovoljno fizički snažan, pa je nastavio razvoj u Viljarealu, koji te 2013. nije ni bio svjestan kako je dobrog igrača dobio "na tacni".

Dvije godine kasnije debitovao je za rezervni tim Viljareala, iste 2015. je zaigrao i za prvi tim u Kupu kralja, a narednih godina Atletiko Madrid je dobio šansu da ispravi grešku i to ga je koštalo 20 miliona evra, koliko je platio za obeštećenje. Rodri je tada prvi put stekao značajan novac, ali to ga nije promijenilo, niti mu promijenilo radne navike, usađene u porodičnom domu.

Rodri je i u periodu u kojem je igrao za Viljareal stanovao u studentskom domu, prao garderobu u zajedničkoj perionici veša, vozio skromni automobil 'Opel Corsa', koju je kupio kada je dobio vozačku dozvolu... Nije ni želio da izdvaja više novca za takve stvari.

"Ljudi su bili šokirani kad su ga vidjeli, jer je igrao za Viljareal u prvoj ligi i živio je u smještaju za studente. Poslije nekoliko dana upoznavanja sa njim, sve je to postalo normalno kada je on u pitanju", rekao je za "Marku" Rodrijev drug, Valentin Henareho. "Dijelio je prostor sa svima, volio je da bude u društvu prijatelja i sjedio je na kauču sa svima ostalima. Naravno, bilo je čudno dok ga gledamo kako igra stoni tenis ili pere veš sa nama", rekao je on.

Završio fakultet u Španiji Dok je bio omladinac Viljareala, Rodri je studirao u Kasteljon de la Plani, na Univerzitetu Đaume Prvi. Završio je četvorogodišnje studije poslovne administracije i menadžmenta i tamo je upoznao svoju dugogodišnju djevojku Lauru, koja je studirala medicinu. Njoj je uputio posebnu zahvalnost dok ga je gledala iz prvih redova.

"Donedavno, on je vozio Opel Korsu, koju je kupio od jedne žene nakon što je dobio vozačku dozvolu. Savjetovali su ga da kupi bolji auto, zbog svoje bezbjednosti i zbog putovanja od Madrida do Kasteljona, gdje je studirao, ali nije shvatao zašto bi davao veći novac za automobil. Zapravo, jednom mi je pričao da su neki njegovi prijatelji 'ludi' za kupovinom dobrih automobila, a njemu je to samo sredstvo da pređe od tačke 'A' do tačke 'B'".

"Nije se promijenio ni kada je zaigrao u Primeri, njegov svakodnevni život ostao je isti. Rekao mi je da je potpisao za Atletiko Madrid uz picu koju je podgrijavao u smještaju. Dali su mu je poslije utakmice i nikad na osnovu te scene ne biste pretpostavili da je potpisao za Atletiko. Fudbal mu je bio na drugom mjestu, a porodica na prvom. Oni su bili zabrinutiji za njegovo studiranje nego za njegovu karijeru, jer su željeli da bude dobro obrazovan, pošto znaju da je fudbal lutrija", rekao je Rodrijev prijatelj.

Rodri danas zarađuje nedjeljno 215.000 evra, a Mančester siti planira da mu ponudi novi "pojačani" ugovor, prema kojem će biti najplaćeniji igrač u klubu. Ipak, toliki novac očigledno ga nije promijenio, niti uzdrmao čvrste temelje na kojima je u porodici postavio život odmalena. Tako je i postao najbolji igrač svijeta.

I u Realu mogu da budu ljuti zbog toga koliko god hoće.

