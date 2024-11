"Nisam to rekao ja, već predsjednik Partizana": Savo Milošević reagovao zbog jednog pitanja novinara!

Savo Milošević reagovao je poslije jednog novinarskog pitanja.

Partizan je ostvario šestu uzastopnu pobjedu, računajući i Kup, a petu ako se gleda samo Superliga. Dolazak Save Miloševića na klupu je "probudio" ekipu, a u Bačkoj Topoli je savladan TSC sa 2:1, što je značilo da se crno-bijeli vraćaju na drugo mjesto na tabeli.

Šef struke tima iz Humske pričao je na konferenciji za medije.

"U najkraćem, utakmica kakvu sam i očekivao, do sada najteži protivnik sa kojim smo se susreli od kada sam ja došao i najteža utakmica s obzirom na snagu i uigranost rivala. Uspjeli smo da ih vjerovatno iznenadimo u prvih 20 minuta, dali smo dva rana gola i pitanje je kako bismo izdržali da nismo dali ta dva gola. Poslije toga je ekipa pokazala karakter. Čestitam objema ekipama, moji momci su izdržali dosta u posljednjih pet utakmica. Jedino je sada bitna prva naredna utakmica. TSC-u želim sve najbolje i čestitam im na odličnoj igri", rekao je Milošević.

Uslijedilo je pitanje novinara koji je citirao njegovu izjavu da "Partizan nema dovoljno kvalitetnih igrača", a Savo ga je odmah ispravio.

"Nisam to rekao ja, nego predsjednik Partizana, pošto se svi živi vežu za te izjave, molim da pitanja budu na ono što sam rekao. Radim konferencije prije i poslije utakmica i znam tačno šta sam rekao. Nedovoljan broj igrača ili ne, mladi momci koji su ušli su izdržali, mogli smo da damo treći gol. Ovakve utakmice i ovakvi rivali nisu laki. Normalno je da trpimo u nekom momentu, sve to su normalne stvari. Da li nam treba igrača? Vidjećemo u decembru. Oni koji pokažu na terenu, koji je jedino mjerilo, da zaslužuju da budu tu, biće tu, to je oduvijek važilo u fudbalu."

Nada se da će situacija da bude još bolja, kako na terenu tako i van terena.

"Nadam se, s obzirom na sve posljednje rezultate bar ne možemo da pričamo o krizi rezultata, sve druge krize imamo u klubu što ste mogli da čujete od ljudi koji vode klub. Ono o čemu možemo da pričamo jeste da možemo da popravimo neke stvari. Dosta stvari može brže da se popravi u toku priprema, nije baš zgodno tokom prvenstva raditi na nekim stvarima, jer tako možete da ih poremetite. Trudimo se da podignemo kvalitet igre bar malo iz meča u meč, tako su nam dolazili protivnici. Počevši od Tekstilca koji je možda bio najslabiji, do ovoga večeras. Naša igra je rasla. Probaćemo da dodamo malo u svakom narednom meču, više i brže od toga nije moguće."

"Prvo sam to uradio kada sam došao"

Naglasio je da se prvo potrudio da riješi psihološku stranu kod svojih igrača.

"Psihološki aspekat bio je prvi koji sam se trudio da popravim ili da vratim, taj osmijeh na lice. Pozitivna energija je neophodna momcima, ne možete da tražite maksimum. Može jednu utakmicu, ali ako hoćete da svaki trening odrade normalno, potrebno je da atmosfera bude dobra. To je prva stvar koju sam tražio, uporedo sa nekim taktičkim stvarima. Pobjeda je najbolji lijek za sve. Niko od nas ne može da predvidi u kom smjeru će da ide određeni meč, ali je najbolja zaštita ako vjeruju jedni drugima i ako imaju dobru energiju međusobno."

Partizan je iz kontri i polukontri ugrožavao rivala, to se vidjelo tokom cijelog meča.

"Potrudili smo se, jer smo znali da TSC igra visok pritisak i da ostavlja prostore, posebno u zadnjoj liniji, ponavljao sam to i ranije da imamo brzinu na boku i da možemo da ugrozimo svakog protivnika i to se ispostavilo kao tačno. Imamo igrače u sredini, Natha i Zahida koji to pravovremeno vide. To su dijelovi taktike koje pokušavamo da iskoristimo maksimalno. Svaka ekipa ima dobre i loše strane, trudimo se da naše loše sakrijemo maksimalno. Brzina po boku i inteligencija dvojice igrača koji imaju iskustvo i kvalitet pomažu. Dali smo dva, mogli smo još neki gol, postoji kontinuitet koji može da se kaže da nam daje stabilnost."

Mediji su pitali Jovana Damjanovića, šefa struke TSC-a, da li će da priča sa ljudima iz Partizana povodom narednog meča sa Luganom u Konferencijskoj ligi, pošto su crno-bijeli igrali sa njima. Odgovorio je potvrdno, a onda se umiješao i Savo. "Sve što bude trebalo, bićemo na raspolaganju", sa osmijehom je zaključio Milošević.