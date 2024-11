Barbarez o Kulenoviću: "Snaga, trka, golgeterske sposobnosti, to nam treba!" Selektor BiH i o Baždaru, Mujakiću...

Selektor BiH je pred novinarima obrazložio spisak igrača za novembarski ciklus Lige nacija.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

Sergej Barbarez, selektor bh. fudbalske reprezentacije, odredio je igrače koji će konkurisati za oktobarske mečeve Lige nacija protiv Njemačke u Frajburgu (16. novembar) i Holandije u Zenici (19. novembar).

Kad je riječ o poziciji među stativama, dilema nije bilo – na spisku su Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić.

"Ideja je bila da se zadržimo na ovoj standardnoj varijanti, da nema puno mijenjanja. Sva trojica su u svojim klubovima u formi, igraju vroma zadovoljavajuće, čak posljednje kolo svi sa nulom i to je ono što nam treba i što nam naravno daje oslonac", rekao je Barbarez na konferenciji za novinare.

Kad je riječ o defanzivnoj liniji, određeni problemi postoje kod dva igrača – Amara Dedića i Nihada Mujakića.

"Amar u posljednje vrijeme nije igrao, ali to je više bilo u dogovoru sa klubom. Nije u pitanju povreda, već minimalni problemi koji bi već sad za Ligu šampiona trebalo da budu odstranjeni. Nadam se da će biti u timu i da će igrati jer će mu ove dvije utakmice značiti da uđe u formu. Imamo mali problem sa Mujakićem koji je u nezavidnoj situaciji u Patzizanu. Međutim, to su momci koji zaslužuju moju pažnji i podršku i zato se nalaze na ovom spisku. Važno je da je sa nama i da se osjeća dijelom ove grupe jer je tu od početka."

Izvor: Promo/FS BiH

Malo razočaranje, kaže Barbarez, postoji kod veziste Benjamina Tahirovića, prvotimca Ajaksa.

"Posljednje dvije utakmice nije bio u kadru, iako je prije toga jednu igrao od početka, a jednu ušao. Mislim da ima više veze sa vanterenskim aktivnostima, odnosno sa razmišljanima kluba. Međutim, i on je standardan u ovoij proceduri sa mnom i na okupljanima. To je momak koji zaslužuje pažnju i koji će biti dio toga dok sam ja tu."

Novo ime je član kiparskog Pafosa Ivan Šunjić.

"Od početka mi je bio vrlo zanimljiv, ali do sada nismo imali priliku da to konkretizujemo. Ima kvalitete koje mi nemamo, prava je šestica, poziciona, koja će nam dosta značiti u daljim razmišljanjima, pogotovo u smislu držanja pozicije i bekapa za neke druge vezne igrače. Nedavno sam bio na Kipru, sastao se sa njim, razgovarao, gledao utakmicu. Kroz te razgovore stekao sam pozitzivan utisak i na kraju smo odlučili da je to momak za nas."

U reprezentaciju se, poslije povrede i operacije jagodične kosti, vratio Ifet Đakovac, koji je bio na spisku za septembarski ciklus.

"Igrao je posljednje dvije--tri utakmice, polako ulazi u fornu. Sigurno da nije dobra stvar ne igrati zbog povrede. To je igrač koji će nama svakako u budućnosti dobro doći radi njegove ofanzivne i trkačke strane, ali i hrabrosti koju volim kod njega."

Jedan od onih koji se prvi put našao na spisku je i napadač Saragose Samed Baždar, koji je odlučio da igra za BiH nakon što je prethodno bio član omladinskih selekcija Srbije.

"Upoznati ste manje-više sa situacijom i poslom koji smo odradili, najviše naš direktorm i stvarno smo srećni sa te strane. Mnogo znači dobiti jednog mladog momka, koji će sigurno, ako ovako nastavi, biti dio reprezentacije sljedećih 10 godina. Vidim njegov napredak i kvalitet koji će nam dobro doći."

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Do sada nije pozivan ni Luka Kulenović, bivši napadač bijeljinskog Radnika i dobojske Sloge, a sada član Heraklesa, koji nastupa u elitnom holandskom rangu. U prvih sedam mečeva u sezoni Kulenović je postigao četiri gola i privukao pažnju stručnog štaba "zmajeva".

"Bili smo sad kod njega, a imao sam i sreću da je menadžer Heraklesa moj bivši saigrač i bivši direktor holandske reprezentacije Niko-Jan Hogma, koji mi je govorio o njemu. Preko njega je i taj prvi kontakt došao kad je prešao u Holandiju. Vidite koliko vremena treba da to sve legne, da se sve to vidi. Sve su ovi momci mladi, Luka ima 25, znate sigurno ako ste pratili kroz našu ligu da pravi svoj put i da je na vrlo zadovoljavajućem nivou. Naša je ideja da imamo najmanje četiri napadača u budućnosti jer vidimo da nam to treba. Tip je igrača koji donosi dosta snage i trke, a pogotovo te golgeterske sposobnosti što nama treba."

Govorio je i Barbarez o situaciji za Esmira Bajraktarevića, koji je završio sezonu u MLS-u.

"Tu nisam nimalo zadovoljan, čak je bilo i razmišljanja da li će biti na ovom okupljanju. Mjesec dana će biti bez zvaničnog treninga i normalno bi to sa neke strane bilo i profesionalno. Međutim želimo i sa njim da damo neki dobar osjećaj. Dio je ove priče, konkurisaće za oba meča, ali treba imati u vidu da je mjesec dana ne bez utakmica, već bez profesionalnog treninga. Zvali smo gore i preporučivali da se dođe u Evropu, da se neke stvari odrade i nadam se da će sa te strane biti pozitivno za nas", istakao je Barbarez.

(mondo.ba)