Zvezdin trener podigao ton pred Barsu: "Neka bude bunkeraš Miloje opet opalio kontru!"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio o tome da je Barselona veliki favorit, a onda pred kraj obraćanja "udario kontru" i rekao da očekuje dobar rezultat, za razliku od svih ostalih.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se danas medijima povodom utakmice Lige šampiona protiv Barselone koja je na programu u srijedu 6. novembra od 21.00 i istakao je da od svojih igrača očekuje samo da daju maksimum, što mu je jedina zamjerka koju je imao u dosadašnjem izdanju elitnog takmičenja.

Milojević je govorio vrlo mirnim tonom sve vrijeme, hvalio je Barselonu i njenu igru, isticao je da je jedna od najboljih ekipa na svijetu i da joj je teško pronaći mane. Takođe, dodao da je najveći problem za njega i njegovu ekipu što "ni blizu slične utakmice i treninge" ne može da reprodukuje u domaćem prvenstvu. Istakao je da je ogromna razlika između Lige šampiona i Superlige, da moraju da igraju na dva potpuno različita načina, a onda kao da se umorio od objašnjavanja.

Na pitanje da li je olakšavajuća okolnost po Zvezdu što niko ne očekuje pobjedu, Milojević je podigao ton i zauzeo stav da ako je tako - onda će da "udari" kontru i bude jedini koji očekuje dobar rezultat.

"Možda si htio da kažeš da što manje golova primimo... Reci slobodno! To smo mi. Neću da odgovaram ništa. Ja očekujem mnogo od te utakmice, pošto niko ne očekuje. Ja sam rekao prošli put, šta znači to očekivanje? Znate vi dobro s kim igramo. Uporno ponavljam, reći ćete da je to Milojevićev alibi, ali mi igramo protiv nestvarne ekipe. Sve ekipe sa kojima smo igrali su nestvarno dobre. Drago mi je da idemo kao favoriti u Monako da ih pobijedimo. Istorija nas je naučila samo jedno, a to je da se borimo kao lav. Nije me sramota. Rekao sam mojim igračima da sam gubio, nosio to muški, i sada ću - i igrači će to da znaju. Kad se završi utakmica, znajući koliko treniraju, bitno je samo da daju maksimum. Ako sam imao primjedbe, imao sam za to. Za nas je svojstveno to mi ćemo ovako, onako... Neka bude, bunkeraš Milojević opet opalio kontru. Ja baš sutra očekujem. Vi ne očekujete i to mi nikad neće biti jasno", zaključio je Milojević.

Takođe, Milojević je istakao da ima problema sa povrijeđenim igračima i da na sve one čije se stanje već zna - nadovezao još problem sa Radonjićem za koga će danas poslije treninga odlučiti da li igra. U zavisnosti od toga, Milojević će menjati i taktiku za predstojeći meč.