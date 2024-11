Skandalozna izjava kapitena "Kosova": Pred svima pomenuo rat i Albaniju, UEFA mora da reaguje!

Fudbaler albanskog porijekla napravio haos izjavom nakon meča Rumunije i "Kosova".

Izvor: Alin Marinescu / Alin Marinescu / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Rumunije u okviru Lige nacija ugostila je "Kosovo", fudbalski tim samoproklamovane države koju ne priznaje jer poštuje teritorijalnu cjelovitost Srbije. Meč je obilježio veliki incident - u nadoknadi vremena reprezentativci "Kosova" odlučili su da napuste teren zbog povika sa tribina, pa je glavni rbitar meča bez njih morao da označi kraj utakmice.

Epilog meča u Bukureštu tek ćemo dobiti narednih dana, a pored dešavanja sa terena UEFA će morati da razmišlja i o riječima sa konferencije za medije. Kapiten reprezentacije "Kosova" Amir Rahmani u prvoj izjavi nakon utakmice istakao je da saigračima i njemu smeta skandiranje o Srbiji, pošto Kosovo i Metohija mogu da budu ili nezavisni ili dio Albanije!

"Stalno su se čuli povici 'Srbija, Kosovo'. Ovo se dešavalo 90 minuta. U nadoknadi su počeli pozivi drugim riječima, koje ne želim da ponavljam jer je sramota. Prvi put smo rekli sudiji da ih sasluša. On ništa nije uradio. Drugi put nije htio da sluša. Poslije trećeg puta sam mu rekao da izlazimo jer je ovo tako pogrešno. Oni su bili svjesni jer im je naš Savez jasno stavio do znanja da pokušaju da to izbjegnu", rekao je kapiten reprezentacije "Kosova" Amir Rahmani.

Iskusni fudbaler istakao je zašto je sa saigračima napustio teren, a zatim izgovorio i rečenicu zbog koje bi UEFa morala da ga kazni.

"Navijači su poslije toga još više krenuli sa povicima „Kosovo, Srbija“. Zato smo odlučili da više ne izlazimo kao što se desilo prošle godine. UEFA mora da odluči jer mi smo fudbaleri, mi smo ovdje da predstavljamo svoj narod, našu zemlju koja ima tešku prošlost. Veliki rat je odnio živote ljudi, bilo je masakra. Ovo je previše. Stanite. Svi treba da znaju da je Kosovo Kosovo ili je Kosovo Albanija. To je to. Tu se završava priča", napomenuo je usput Rahmani, željan da prekraja granice na Balkanu.

Kapiten fudbalske reprezentacije "Kosova" Amir Rahmani rođen je u Prištini, a fudbalsku karijeru počeo je u Drenici iz Srbice, nedaleko od pravoslavnog manastira Devič. Igrao je za fudbalski klub Partizani iz Tirane, nosio dres RNK Splita, Dinama iz Zagreba i Lokomotive iz istog grada, dok je u Italiji bio član Verone prije nego što je pojačao Napoli.

Kao i mnogi drugi fudbaleri Rahmani je prošao mlađe kategorije reprezentacije Albanije, a odigrao je i dva meča za seniorski tim prije nego što je postao reprezentativac "Kosova". Do sada je za takozvano Kosovo nastupio na preko 60 utakmica, a ima decenijski staž u timu.