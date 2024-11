Partizan za 55 dana mora da sakupi milione evra: Rasim Ljajić otkrio koliko crno-bijeli duguju!

Prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić otkrio kome i koliko duguju crno-bijeli, a mora da bude plaćeno do 15. januara.

Izvor: Milos Miskov / AFP / Profimedia

Fudbalski klub Partizan je u veoma teškom trenutku - novi čelni ljudi predvođeni Rasimom Ljajićem svakdonevno rješavaju nagomilane probleme, a sada je srpski političar otkrio i sa čim se tačno suočavaju. Kako je za 15. januar zakazan novi UEFA monitoring, Partizanu je neophodno da do tada prikupi nekoliko evra, a prije toga i da pojedine bivše igrače ubijedi da odlože potraživanja...

Samo prema klubovima i prema bivšim igračima Partizan trenutno ima više od 12.000.000 evra duga! Srećom, neće odmah u januaru biti potrebna tolika količina novca - na naplatu stiže oko 6.000.000, a crno-bijeli će pregovorima pokušati da prepolove taj iznos i tako se osiguraju da prolaze UEFA monitoring.

"Prvi sljedeći zadatak je da prođemo ovaj drugi monitoring Uefe, 15. januara. To je već prva, ne mala prepreka. Jer prema klubovima imamo zaduženja od 3.300.000 evra. Samo prema klubovima. Prema igračima je ukupan dug oko 9.000.000 evra, ali to ne ide sve odmah. Ono što su obaveze prema igračima sada, to je oko 2.500.000 evra. Sad treba da sa svima njima pregovaramo oko reprograma. Cilj je da ovih 6.000.000 smanjimo na pola, ako možemo", rekao je Rasim Ljajić za "MozzartSport".

Partizan će dio novca pokušati da obezbijedi i kroz smanjenje troškova. "Prva, finansijska konsolidacija koja je najveći problem i prioritet ove uprave. I sa mjerama koje smo preduzeli i koje preduzimamo, u smislu smanjenja troškova, posebno u oblasti zarada, za godinu dana tu ćemo napraviti uštedu od minimum 1.457.000 evra. Po godini dakle. Tu govorim o smanjenju plata radnoj zajednici, optimizaciji zaposlenih. I sa tom praksom će se nastaviti tako da ovo nije konačna cifra. Za 90 dana će ponovo biti nova faza te optimizacije, gde takođe očekujemo dodatne uštede. Ali ovo sada je izvjesno", istakao je Ljajić i napomenuo da se pojedini dijelovi Zemunela trenutno renoviraju bez uloženog dinara, na osnovu donacija ljubitelja sporta i Partizana.

Tim iz Humske mora da prođe UEFA monitoring u januaru, jer od takvih izvještaja zavisi da li će u narednoj sezoni moći da igraju u evropskim takmičenjima. Izostanak Partizana iz kvalifikacija za neko od evropskih takmičenja bilo bi katastrofalno po klub, pošto se pretpostavlja da bi evropske utakmice u velikoj meri pomogle saniranje klupskog duga. Pretpostavlja se da je ukupni dug Partizana trenutno oko 55.000.000 evra.