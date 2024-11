"Zvezdi nije potreban jak Partizan, okanimo se floskula": Terzić o najvećem problemu crveno-bijelih u Ligi šampiona

Generalni direktor Crvene zvezde govorio o Ligi šampiona, najavljenim promjenama u Superligi i odnosu sa Predragom Mijatovićem.

Generalni direktor FK Crvena zvezda, Zvezdan Terzić govorio je u srijedu o učešću Zvezde u Ligi šampiona, prelaznom roku, skraćenju lige i o odnosu sa Partizanom. Na otvaranju "mediko bloka" na stadionu "Rajko Mitić", on se dotakao svih aktuelnih tema. Počev od predstojećeg duela protiv Štutgarta u Ligi šampiona, 27. novembra.

Podsjetio je Terzić na učinak Nijemaca u najjačem takmičenju, na njihovu pobjedu protiv Juventusa u gostima (1:0) i ravnopravnu borbu protiv Reala u Madridu, odlučenu tek u uzbudljivoj završnici (3:1). Sa druge strane, crveno-bijelih još nemaju bod nakon teškog početka sezone u Ligi šampiona.

"Crvena zvezda mora u svaku utakmicu da ulazi na pobjedu. To je u DNK našeg kluba i bez obzira na to protiv koga igramo. Štutgart je izvanredna ekipa, videli smo kako igraju ove godine u Ligi šampiona, kako su odigrali protiv Reala u Madridu, ali bez obzira na sve to - igramo kod kuće, vrijeme je da uzmemo bod ili tri u Ligi šampiona", rekao je Terzić.

"Pregrmili smo težu polovinu utakmica, protiv Benfike, Intera, Barselone i Monaka. Ako može da se kaže da su utakmice protiv Štutgarta i Milana 'lakše', ali lakše su nego Barselona i Inter. Žao mi je što te dve utakmice koje su ipak koliko-toliko lakše igramo u januaru. Mnogo bi bilo ljepše da smo protiv PSV-a kod kuće i Jang Bojsa na strani igramo na početku, u septembru i oktobru, da eventualnim osvajanjem bodova dobijemo na samopouzdanju"

"Pogotovo zato što su utakmice ostavljene u nevrijeme za naš kalendar, jer mi smo jedan od rijetkih od 36 klubova Lige šampiona koji ima zimsku pauzu. Svuda u Evropi igra se bez prekida, u januaru igraju prvenstvo, a mi ćemo bez prvenstvenih utakmica imati dve utakmice Lige šampiona koje nam mnogo znače. Ali korak po korak, da prvo odigramo protiv Štutgarta"

"Ne zaboravimo da smo protiv Barselone igrali bez šestorice igrača - Glazera, Mimovića, Radonjića, Duartea, Ivanića i Olajinke. To je veliki hendikep i za mnogo veće klubove od Crvene zvezde. Roster se drastično smanjio i imali smo mnogo problema. Nadam se da ćemo u perspektivi imati i manje povreda"

"Navijači Zvezde malo razmaženi, tinja nezadovoljstvo"

Upitan za prelazni rok, Terzić je rekao da je još rano za priču o tome.

"Rano je, imamo još utakmica u Ligi šampiona, u domaćem prvenstvu, 21. i 22. decembra kada okončamo posljednji meč u ovom delu prvenstva sješćemo i podvući ćemo crtu. Mi smo Crvena zvezda i uvijek želimo bolje i jače. Ova godina bila je puna uspeha, a opet malo smo i razmazili navijače, jer uvijek očekuju više i više. U maju smo osvojili 'duplu krunu', u avgustu smo u najvažnijoj utakmici pobijedili norveškog šampiona i plasirali se, a opet tinja neko nezadovoljstvo. Mi se ne ljutimo, prihvatamo tu težinu rukovođenja Crvenom zvezdom, znamo da su emocije velike, da navijači uvijek žele više. Ovo je 2024. godina i iz godine u godinu sve će biti veće razlike između najvećih i osrednjih i biće sve teže i teže u evropskim utakmicama. Svjesni smo toga, ali uradićemo sve u narednom periodu da Zvezda bude što konkurentnija i u evropskim utakmicama".

"Nije nam potreban jak Partizan, već jako takmičenje"

Bio je upitan Terzić i za najavljeno skraćenje preglomazne Superlige sa 16 timova. Rekao je da je potpuna dominacija crveno-bijelih ujedno i njihov veliki problem u Ligi šampiona, u kojoj rivali dolaze iz mnogo jačih i konkurentnijh liga.

"Prije svega, Crvena zvezda ima velikih problema zato što igra u jako slaboj i nekvalitetnoj ligi. Svi klubovi sa kojima se sudaramo u Ligi šampiona dolaze iz jakih takmičenja, ne slabijih od Lige šampiona. Zvezda ima problem da ima slabo prvenstvo, slabe protivnike, od 42 boda osvojili smo 40. Mislim da je Crvenoj zvezdi potrebna kvalitetnija liga i jači klubovi. Ne samo Partizan. Davno su govorili da nema jake Zvezde bez jakog Partizana i davno sam rekao da bi trebalo da se okanemo starih floskula. Nama nije potreban jak Partizan, već jako takmičenje. Da jaki budu Vojvodina, Radnički Niš, Radnički Kragujevac, Spartak... Da imamo utakmice u kojima će naši igrači imati pripremu za brzinu, tempo i ritam Lige šampiona. A, da bismo to uradili, mora da se promijeni format takmičenja. Jedina smo država u Evropi ove veličine, sa ovim kvalitetom fudbala, a da imamo 16 klubova. Sve ostale imaju 10 ili 12, a jača prvenstva. Naravno, uvijek treba uzeti u obzir da ne dođe do 'beogradizacije' lige. I FSS bi trebalo da se organizuje tako da se i organizaciono pomogne tim strateškim centrima, ali liga bi sigurno trebalo da bude smanjena na 10 ili 12 klubova. Srpski fudbal imao bi ogromnu korist. Nemamo sada 16 stadiona, 16 'jedanaestorki', 16 trenera, 16 direktora... Moramo da se prilagodimo situaciji kao i sve zemlje slične našoj".

Bio je Terzić upitan i za ručak sa Predragom Mijatovićem, novim visokim funkcionerom Partizana.

"Peđa Mijatović i ja znamo se 35 godina. Nikad se nismo intenzivno družili, ali se dugo znamo i dobro se poznajemo. Dobro je da se u normalnim okolnostima i u normalnoj zemlji čelni ljudi dva najveća kluba sastanu i razgovaraju. Partizan izuzetno poštujem kao klub, njegovu tradiciju i istoriju. Ubijeđen sam da će Partizan da se vrati na staze stare slave. Želimo sve najbolje rukovodstvu i naravno da ćemo sjesti i razgovarati, mi smo prošli put koji ih čeka. Kada smo mi preuzeli klub, Zvezda je bila u mnogo goroj situaciji i znamo šta ih čeka. Imaće podršku sa svih strana, vjetar u leđa i mislim da to moraju da iskoriste"