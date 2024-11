Zvezda pokradena za evro-trofej, a on ga je podigao! "Mikeloti nas osakatio, morali su da uzmu pehar"

Poznati njemački fudbaler Frank Šafer preminuo. Bio je na terenu u čuvenom Zvezdinom finalu Kupa UEFA, koje je obilježio kontroverzni sudija Mikeloti.

Poznati njemački fudbaler Frank Šafer preminuo je u 73. godini. Bio je član generacije Borusije Menhengladbah koja je igrala finale Kupa šampiona 1977. godine i koja je osvojila Kup UEFA dva puta, 1975. i 1979.

Drugi trofej u drugom po snazi evro-takmičenju Šafer je podigao nakon kontroverzne pobjede svog tima protiv Crvene zvezde u finalu 1979. godine, 2:1. Nakon rezultata 1:1 u prvom meču na "Marakani" (golom Miloša Šestića i autogolom Ivana Jurišića), Borusija je u revanšu pobijedila 1:0, golom Alana Simonsena iz penala za trofej.

Meč je obilježilo i diskutabilno suđenje Alberta Mikelotija, italijanskog sudije koji je dosudio penal za domaće nakon teatralnog pada Simonsena kraj Jurišića, koji je samo stajao kraj njega.

"Nismo imali sreće, primili smo gol u Beogradu, a tamo nas je osakatio Italijan Mikeloti. To mu je bila posljednja utakmica u sudijskoj karijeri i svi smo stekli utisak da je Borusija morala da uzme trofej. Ostaje žal jer smo cijeli ciklus odigrali na vrhunskom nivou, počev od onog nevjerovatnog preokreta na startu takmičenja protiv Dinama iz Berlina. U to vrijeme je Kup UEFA bio jači od Kupa šampiona. Primjera radi, Juventus je kao šampion Italije igrao Kup šampiona, dok su Torino, Napoli i Milan morali u Kup UEFA. Pa dodajte tome klubove iz Engleske, Njemačke, Španije… bilo je vraški teško proći dva-tri kola, a kamoli stići na korak do trofeja", rekao je za MONDO Miloš Šestić.

Tim Zvezde u tom finalu bio je: Alekandar Dika Stojanović - Nikola Jovanović, Dragan Miletović, Ivan Jurišić, Milan Jovin - Slavoljub Muslin, Đorđe Milovanović, Cijetin Blagojević, Vladimir Petrović Pižon - Nedeljko Milosavljević, Dušan Savić.

