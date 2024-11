Najskupljeg Hrvata u istoriji "razapeli" na Ostrvu: "Sumnjao sam u njega, a onda ga je klinac rasturio"

Joško Gvardiol igra katastrofalno ove sezone za Mančester siti i zato su ga sad i na Ostrvu napale fudbalske legende.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol bio je jedan od najboljih igrača Mančester sitija tokom proljeća, nastavio je to i u prvim mečevima nove sezone, međutim u posljednje vrijeme je u krizi - kao i čitav tim. Već šest utakmica Siti ne zna za pobjedu, od toga je izgubio pet utakmica, a ni u posljednjem meču protiv Fejnorda u Ligi šampiona nisu uspjeli da prekinu crni niz...

Siti je vodio 3:0, ali je Fejnord izjednačio na 3:3 za samo petnaestak minuta, poslije čega je Pep Gvardiola samog sebe izgrebao po glavi od nervoze. Nije mogao da vjeruje šta su njegovi igrači uradili, prije svega Joško Gvardiol, koji je kriv za dva od tri gola koja su "građani" primili na tom susretu. Zbog toga se nižu kriike na račun najskupljeg defanzivca svih vremena, pošto u ovom trenutku ne igra kao fudbaler od 90 miliona evra.

Ako se u obzir uzme da je osim na meču sa Fejnordom, katastrofalan bio i protiv Totenhema kada je skrivio dva od četiri gola, možda je najbolje da ga Pep Gvardiola odmori na neko vrijeme...

"Gvardiola forsira da Gvardiol igra lijevog beka. Sjajan je na lopti i izuzetno opasan prema naprijed, ima sve da postane jedan od odličnih modernih bekova, ali vrhunski odbrambeni bek jednostavno nije. Pravu sliku o Gvardiolu smo dobili gledajući nedavni susret Hrvatske i Škotske (0:1) u Ligi nacija", kazao je bivši fudbaler Pet Nevin koji ga je kritikovao za Bi-Bi-Si, poručivši da ovo nije prvi put da sumnja u njega.

"Dugo sam sumnjao u njega, a onda se sve potvrdilo kad sam gledao kako ga je 19-godišnji krilni napadač Škotske Ben Douk (na meču Lige nacija) rasturao na komade. Uloge u odbrani su vrlo različite. Ono što je Siti navikao igrati, to je posjed, a kad imaš posjed, onda se manje braniš. Sada to nije slučaj i zato Sitijeva odbrana pati", zaključio je on.

Joško Gvardiol je ove sezone odigrao već 20 utakmica i na njima je postigao tri gola, a vidjećemo da li će ga biti 1. decembra protiv Liverpula na "Enfildu". Nije da je Gvardiola navikao da "kažnjava" svoje igrače slanjem na klupu, a odluka da ga brani od medija sugeriše da će tako i ovoga puta biti.

"Joško je mlad momak. Naučiće. Bilo bi pogrešno kada bih upirao prstom u njega, sjajan je momak i treba mu pomoć", naglasio je Gvardiola poslije meča sa Fejnordom.

