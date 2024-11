Ovo nije "onaj" Mančester siti: Gvardiola izgubio četvrti meč zaredom, pa se svađao sa svima

Ne sluti na dobro aktuelna situacija u Mančester sitiju gdje djeluje da Pep Gvardiola ne može da "razmrda" svoje igrače.

Izvor: EPA-EFE/DANIEL HAMBURY

Mančester siti je doživio četvrti poraz zaredom u svim takmičenjima. Nakon što ih je Totenhem izbacio iz Karabao kupa, Bornmut ih pobijedio u Premijer ligi, a Sporting u Ligi šampiona - "meru" Mančester sitiju u domaćem prvenstvu uzeo je i Brajton. Poslije velikog preokreta na jugu Engleske - 2:1 za "novog Gvardiolu", Fabijana Hircelera (31) na klupi Brajtona.

Čini se da je ovaj poraz Gvardioli najteže pao, na kraju susreta se svađao čak i sa Van Hekeom, nešto mu je izgleda zasmetalo kod štopera "galebova", a najviše to što je dobro čuvao Erlinga Holanda... Iako je Norvežanin postigao jedini gol za Siti u 23. minutu, i imao još jednu dobru priliku, ne može da se kaže da je i blizu opasan kao što je to bilo ranije, posebno kada na terenu nema Kevina de Brujnea. Iako je Belgijanac ušao u drugom poluvremenu, nije pomogao Sitiju da dođe do pobjede, štaviše baš tada je Brajton napravio preokret.

Wat een heerlijke pot van van Hecke Een gefrustreerde Haaland en na de wedstrijd dit#BHA-MCIpic.twitter.com/823keHgbBs — Klaas-Hessel van Eerde (@klaashessel)November 9, 2024



Golove za domaće postigli su Žoao Pedro u 78. i Met O'Rajli 83. minutu iskoristivši ne tako sigurnu odbranu Sitija kojoj od svih najviše fali osvajač "Zlatne lopte" Rodri, koji je spriječavao da uopšte dođu do takvih situacija na terenu.

Dobro će doći pauza četvorostrukom uzastopnom šampion Engleske jer zaista u ovom trenutku ne djeluje moćno kao nekada, prelako prima golove i nije dovoljno "ubitačan" pred golom rivala, ali će sigurno na pauzu sa drugog mjesta na tabeli. Dva boda više i utakmicu manje od njih ima Liverpul.