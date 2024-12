Novi trener Partizana se oglasio zbog Kerkeza: Savo otišao jer ga je uveo, Jovanovića odmah pitali za to!

Marko Jovanović ima problema na lijevom boku, a tu izgleda rješenje neće biti Marko Kerkez.

Izvor: MN Press/Youtube/Printscreen

Partizan je dobio novog trenera i nekadašnji dugogodišnji defanzivac crno-bijelih Marko Jovanović vodiće ekipu na naredna dva meča. Prvi problem sa kojim će se suočiti na utakmici sa Radničkim iz Niša je pozicija lijevog beka pošto se Mario Jurčević povrijedio, a na Marka Kerkeza se očigledno ne računa u klubu.

Zapravo je Savo Milošević otišao sa mjesta šefa struke zbog sukoba oko ulaska Kerkeza u igru na meču sa Jedinstvom sa Uba, a sada je novinare zanimalo da li Jovanović računa na Kerkeza za narednu utakmicu.

"Kao što ste pretpostavljam videli klub je juče izdao saopštenje vezano za Marka Kerkeza i odluka kluba je da Marko Kerkez neće biti u konkurenciji za tim. Ja i momci koji su ostali tu ćemo obaviti sastanak sa njim i naravno pričati, ali kao što sam rekao vidjeli ste juče saopštenje kluba i to je to", rekao je Jovanović na svojoj prvoj konferenciji za medije na mjestu trenera crno-bijelih.

Novinare je zanimalo da li je on, kao dio stručnog štaba, bio upućen na to kakav je status Marka Kerkeza u ekipi i prije meča sa Jedinstvom sa Uba. Na to pitanje odgovorio je PR kluba Vladimir Maksa.

"Iako je bila priča bila je između Save i Radne grupe za sportska pitanja. Marko Jovanović i ostatak ekipe sigurno nisu bili upućeni u tako nešto", rekao je on.

Treća opcija na lijevom beku je Nikola Antić, a izgleda da i on nije sto odsto siguran za ovaj meč.

"Nikola Antić, nisam ga spomenuo, imao je posljednjih dana problema sa povredom, ništa ozbiljno. To je ono što sam rekao da ćemo sačekati danas i vidjeti u kakvom je on stanju i da li može sutra da konkuriše za utakmicu", otkrio je Jovanović.

